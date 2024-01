Clinton-Massie High School released its second quarter honor roll:

Freshmen

Grace Adams, McKenzie Adams, Ryan Anderson, Jillian Arledge, Eli Baker, Shayne Baker, Syrus Bawidamann, Brooklyn Beckett, McKenzie Chiaravalle, Taylor Collett, Lainey Collins, Abbie Fields, Colton Fite, Cooper Fouch, Hayden Franek, Kyle Fray, Cory Frisch, Kenzley Gale, Bryson Geyer, Karley Goodin, Bret Gray, Azlynn Green, Mallory Grimm, Carson Haines, Saydi Hall, Teagan Hamilton, Nicholas Hanlon, Noah Harmon, Haley Hinkle, Colton Hodges, Avaylia Hollingsworth, Olivia Hudson, Austin Hurley, Issac Jaramillo, Emma Jones, Kaylee Jones, Makynna Lisle, Anastasia Mayne, Willian McCarty, Quinn McCoy, Isaac McElhaney-Wells, Colson Morgan, Conner Musser, Hailey Myers, Phillip Nutley, Adia Parks, Isabelle Penewit, Julia Reardon, Alanna Ritchie, Elias Robinett,Ryan Russell, Alyssa Sandlin, Mackenzie Seitz, Kiersten Sherman, Benjamin Simpson, Kaiden Smith, Asa Sorg, June Stockton, Brylin Turner, Kloie Updike, Caleb Werling, Heaven Werner, and Hannah Yeary

Sophomores

Jennifer Anderson, Brayden Barrett, Malea Beam, Erin Belisle, Trenton Bennett, Roan Biaglow, Georgia Black, Riley Blom, Quinten Bowman, Treygen Byington, Aubrey Carlisle, Olivia Carpenter, Alexis Chiaravalle, Clayton Chiarini, Collin Chiarini, Alexa Cooper, William Creech, Brendan Culberson, Finnegan Denehy, Elise Dennis, Brady Dillion, Seth Dixon, Garrett Doyle, Jackson Doyle, John Evans, Timothy Fallis, Ava Fisher, Annalyse George, Taylor Green, Warren Guisleman, Cassie Hargis, Noah Hawk, McCall Hensley, Evan Jett, Dakin Johnson, Lucyanne Kaim, Liam Lamb, Quinn Leahy, Chase Malatt, Karlee Martin, Kaylee McCollister, Lauren McCreary, Audrey McKay, Daniel Mefford, Kyle Miller, Zander Mills, Emma Moore, Elijah Muterspaw, Daniel Norman, Paige Oberweiser, Scarlett Patterson, Grace Paytes, Edith Pegan, Nolan Phipps, Brayden Powell, Sophia Purvis, Brinley Riehle, Charlotte Robinson, Shelby Robinson, Eli Ruther, Landon Schafer, Carson Sheldon, Alexander Sherman, Aubrey Sivert, Elizabeth Smith, John Shell, Stormie Stroud, Lila Theetge, Korrine Thesken, Tristan Trampler, Gunnar Traud, Samantha VanPelt, Austin Viets, Liam Whittamore, Baylie Wulf, Elliot Young, Isaac Young, and Kaden Zantene

Juniors

Ian Adams, Emalyn Arnold, Zander Avery, Samantha Brown, Jordan Burns, Lydia Cameron, Dakota Cartner, Delaney Chester, Wade Collett, Halle Dennis, Sydney Doyle, Eleanora Fricke, Noel Gasaway, Addie Gibson, Owen Goodwin, Maggie Grant, Jacob Harrison, Sydney Hudson, Marshall Hunter, Kealey James, Maria Jones, Matthew Jones, Sophia Jones, Cristen Koch, Kathryn Kotch, Hannah Kronenberger, Ethan Kuhlman, Emma Luce, Carson McDowell, Hunter Monds, Joseph Morath, Kennedy Morgan, Timothy Mounce, Jakob Mueller, Brendan Musser, Riley Ritchey, Jacob Schneider, Bryce Scott, Zoey Sheldon, Andy Steed, Landree Stump, Hailey Swiger, Audree Testa, Alivia Tewksbury, Gracie Wallen, and Cale Wilson

Seniors

Carter Amstutz, Justin Beekman, Katie Beeson, Claire Binau, Louissa Brewer, Danica Bullock, Liliana Carlisle, Emma Collins, Emily Cupp, Evan Davidson, Liam Denehy, Ryan Dillion, Ava Dondero, Elle Dunham, Emma Everitt, Emma Fouch, Samuel Gould, Elijah Groh, Danica Henderson, Kathryn Hodge, Maya Howard, Emily Kau, Macy Kreider, Laith Latif, Jude Leahy, Abigail Lee, Bethany Linz, Ava Long, Carter Martin, Ella MCCarren, Mia McCarty, Abigail McCormick, Tayten McCoy, Logan Miller, Camden Morgan, Claire Nutley, Tess Pringnitz, Kaylee Ramsey, Morgan Riggers, Olivia Roark, Ethan Robinette, Brighton Rodman, Jacob Ryan, Elizabeth Sanders, Austin Sauer, Ty Scott, Quinton Smith, Miles Theetge, McKenzie Wahsum, Olivia Ward, Nathaniel Welch, and Mikayla Wonderly

*CCP grades cannot be calculated as part of the Honor Roll as they are protected by FERPA.