Sabina Elementary School has released its principal/honor roll list for the second quarter of the 2023-24 school year.

FIRST GRADE

Principal’s List:

Leighna Bass, Dustin Burris, Jocelyn Ely, Arianna Foxbower, Noah Henry, Owen Lee, Hayleigh Leedom, Bree Pauley, Mason Peters, Kohyn Pryor, Kennedy Rigney, Ava Saylor, Greyson Seiter, Megan Stoops, Lydia Thompson, Alex Winters

Honor Roll:

Chasidy Curington, Jordan Hunwardsen, Hadley Noel, Caysen Roflow, Emmy Sebastian, Avery Shepard, Gideon Wages, Mason Williams, Cohen Woodruff, Broden York

SECOND GRADE

Principal’s List:

Isaac Brunner, Paige Carey, Ezra Dabe, Lauren Fisher, Briar Frommling, Arielle Inlow, Kennedy Kempton, Connor Melnek, Lily Roberts, John Stanforth, Harbor Thompson

Honor Roll:

Madaline Adkins, Adalynn Bowman, Bryleigh Brannon, Aubree Buchhammer, Jase Buckner, Levi Carey, Kyson Dean, Atlas DeRoziere, Rylan Gruber, Jasper Hogsett, Violet Holbrook, Bentley Kimberlin, Karsyn Lyons, Elizabeth Manns, Hailey McLees, Preston Minton, Blair Myers, Kora Reedy, Kyndell Shattuck, James Stanforth, Logan Stehlin, Braydon Throckmorton, Bentley Webb, Annabelle York

THIRD GRADE

Principal’s List:

Aribella East, Weston Earley, Andrew Ellenberger, Ashlynn Ewing, Max Gannt, Zander Harris, Corbin Kessler, Casen Mellott, Emrys Pauley, Bennett Sodini, Isaac Storer, Jace Taylor, Harper Tice, Jason White, Brant Williams, Lucas Williams

Honor Roll:

Colby Aills, Ava Arnold, Caitlyn Blackburn, Benson Bobbitt, Kinley Bowman, Tana Brown, Harper Creek, Noah Crowe, Willa Dusing, Jillian Fryman, Dillan Gregory, Nella Grimm, Elijah Howlett, Zaden Mellott, Reagan Pence, Mayzie Petry, Braxton Pryor, Caroline Lechuga Ramirez, Rilo Robinette, Mason Roderer, Skylar Roflow, Jayce Schiessler, Aubree Uhl

FOURTH GRADE

Principal’s List:

Madison Adkins, Kolson Brown, Karsyn Crowe, Sebastian Dotson, Kamden Garrison, Karlie Hammon, Luke Joseph, Victoria Lohr, Stella Morgan, Mia Reedy, Isaac Roberts, Clayton Williams, Scarlet Winters

Honor Roll:

Hayden Beers, Brantly Bernard, Elias Foster, Clayton Hardesty, Shelby Wolfe, Harper Woodruff, Larkyn Woodruff, Wally Wright

FIFTH GRADE

Principal’s List:

Sawyer Camp, Harper Chaney, Ava Roberts

Honor Roll:

Marc Campbell, Chloe Carroll, Molly Creek, Lydia Foster, Marley Henry, Henry Holbrook,, Braxton Mercer,, Lyla Penniston, Gabe Pimental, Lorelei Rigney, Kelsie Roberts, Bailee Rogers, Jace Taylor, Reese Williams, Libby Zurface