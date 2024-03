Blanchester Middle School announces star, honor & merit rolls

Blanchester Middle School has released its star, honor and merit rolls for the third quarter:

Fifth Grade Star Honor Roll (4.0 GPA)

Emmy Abt, Kaitlyn Baker, Cole Belmont, Izabela Blair, Londyn Bolin, Harbor Coyle, Natalie Day, Keiry Granados, Cambri Hamilton, Irwin Johnson, Brycen Jones, Jaxson Ledford, Kaylee McCleese, Colton Reynolds, Aubree Rowe, Molly Scott, Kinzlee Straight

Fifth Grade Honor Roll (3.5 – 3.99 GPA)

Elise Cunningham, Ryder McGriff, Landon Buckamneer, Skylar Eubanks, Conner Hoggatt, Kayla Lopez, Jena Melleby, Ashlynn Payne, Adley Wisby, Landrey Holbert, Taya Williams, Zachary Rumpke, Tyler Castellon, Veronica Bell, Brody Felock, Brennis George, Greyson Keller, Emma Perry, Anthony Spurlock, Noah Miller, McCoy Williams

Fifth Grade Merit Honor Roll (3.0 – 3.40 GPA)

Cypher Kirby, Melissa Sells, Penelope Black, Izin Bradburn, Lily Howard, Anabelle McClanahan, Allison Thomas, Bentley Foley, Lucas Cochran, Julie Freudiger, Saxton Hoadley, Kaiser Lundy, Jonah Richardson, June Stine, Jackson Cordy

Sixth Grade Star Honor Roll (4.0 GPA)

Holdyn Bare, Kinsley Binkley, Daisy Crone, Jackson Dean, Mason Duggins, Grayson Goldschmidt, Emory Holbrook, Sawyer Holley, Kendall Lansing, Gavyn Lykins, Bailey Mastin, Lukas Mobley, Garrett Moore, Jaedyn Reynolds, Clay Scott, Ramsey Strange, Olivia Thompson, Cathrine Vaher, Ronald Young

Sixth Grade Honor Roll (3.5 – 3.99 GPA)

Alaina McClanahan, Lola Dallas, Logan Lakes, Cheyanne Maerki, Blake Maier, Preston Mandelstein, Scarlett Means, Claire Paul, Josey Shelton, Alexis Baker, Kennadi Burton, Hunter Huston, Ashton Lawrence, Gavin Long, Nolan Musselman, Shylee Noble, Noah Phillips, Caleb Buchanan, Kaylee King, Chuck Conger, McKenna Edminsten, Brianna Garner, Laneya Nace, McKinley Williams

Sixth Grade Merit Honor Roll (3.0 – 3.40 GPA)

Laney Bradley, Bendikit Pohlman, Ava McGraw, Hannahlynn Dotson, Benjamin Janson, Sophia Melleby, Grayson Rodgers, Adelyn Sneed, Xander Wisby, Heidy Granados, Waylon Faulkner, Lyla Fox, Annalynn Haunert, Wyatt Sells

Seventh Grade Star Honor Roll (4.0 GPA)

Emily Adkins, Adeson Baker, Chase Belmont, Elijah Burlile, Hannah Christian, Carter Dameron, Matthew Gragg, Blaze Harris, Khloe Jacobs, Brooklyn Jones, Zandalynn Jones, Mackenzie Lynch, Hayden Malone, Isabella Moe, Isabella Moore, Landon Murphy, Andrew Pack, Bentley Page, Evan Porter, Connor Redmon, Gracie Rose, Yaritz Rubio, Kyla Scott, Ayden South, Payton Southwick, Eli Sprague, Eleanor Vaher, Maci Walker, Conner Woolridge

Seventh Grade Honor Roll (3.5 – 3.99 GPA)

Clayton Bach, Noah Bergstrom, Savannah Holmes, Dylan Schutte, David Thomas, Carson Moore, Camdyn Payne, Eli Rice, Corbin Smith, Parker Unversaw, Marquis Davis, Sophia Ponder, Sze’di Roush, Alexis Schumacher, Sheldon George, Kaylee Ashcraft, Lily Blatnik, Cade Dean, Haden Neff, Hayden Whicker, Easton Wiley, Grace Willis

Seventh Grade Merit Honor Roll (3.0 – 3.40 GPA)

Vanity Carman, Laura Cox, Zowey McGuire, Kaylee Shaw, Liam Burton, Ethan Weatherford, Gavin Harris, Gracie Byus, Gracyn Beckelhymer, Makayla Craver, Ariel Owens, Lily Rineair, Kaelyn Tissandier, Elijah Wiley, Hayden Oaks, Justin Rapp, Jackson Smith, Ayden Storer

Eighth Grade Star Honor Roll (4.0 GPA)

Landon Abt, Joseph Bailey, Kaden Banny, Jayden Barnes, Molly Barnes, Riley Binkley, Kaeley Crothers, Khloe Crothers, Ashley Czaika, Cooper Dameron, Drew Davenport, Shanae Davis, Bryssa Ertel, Lilly Everage, Ellisa Fox, Zeb Goodin, Lucas Gudorf, Mariah Guyette, Arabella Highlander, Brooklynn Johnson, Shelby Jones, Reece Ledford, Dulce Magdaleno, Trinity McCollister, Frankie McIntosh, Carlie Panetta, Alexander Payton, Brianna Shaw, Braxton Short, Tatum Strange, Claire Wilson

Eighth Grade Honor Roll (3.5 – 3.99 GPA)

Chase Daniels, Dreyden Nared, Leah Perry, Zeke Peters, Gabrielle Powell, Travis Price, Sfofia Roush, Addie Elam, Colby Huston, Logan Willhite, Sidney Turner, Ethan Norton, Caidance Latham, Sayler Lykins, Steven Curley, Alivia Cress, Janet Crowe, Jasper Johnson, Arianna Wallace, Autumn Wishon

Eighth Grade Merit Honor Roll (3.0 – 3.40 GPA)

Jacob Moore, Cory Kidd, Kindyl Pell, Logan Cefalu, Lucien Murden, Landen Worley, Raven Carter, Christian Miller, Trinity Blanchard, Emma Chambers, Tyler Lewis, Sara Owens, Karlee Williams, Silas Tedrick