Runyon given HM All-Ohio as OPSWA releases D3, D4 All-Ohio teams

COLUMBUS, Ohio – The Division III and IV girls basketball All-Ohio teams were announced Monday by the Ohio Prep Sportswriters Association.

The Division I and II All-Ohio teams will be announced Tuesday, followed by the boys basketball All-Ohio teams on Wednesday and Thursday.

More about the Ohio Prep Sportswriters Association can be found at: https://www.ohsaa.org/news/OPSWA. The OPSWA was created in 1972 to support, promote and recognize coverage of high school sports across Ohio and is endorsed by the Ohio High School Athletic Association.

DIVISION III

2024 Division III Girls Basketball All-Ohio Teams

Player of the Year: Kamryn Grant, Columbus Africentric

Coach of the Year: Rocky Houston, LaGrange Keystone

First Team: Maddie Moody, Kettering Alter, 6-0, jr., 17.4; Megan Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5-8, sr., 19.6; Kamryn Grant, Columbus Africentric, 5-11, sr., 17.0; Olivia Skillings, Mechanicsburg, 5-8, sr., 15.0; Sienna Allen, Portsmouth, 6-0, So., 15.8; Payton Johnson, Peebles, 5-7, Sr., 22.9; Lyv Lindeman, Delphos Jefferson, 5-7, sr., 24.2; Katie Kaufman, Ottawa-Glandorf, 6-0, sr., 13.1; Lauren Miller, Belmont Union Local, 5-8, sr., 19.0; Chelsea Johnson, Warrensville Heights, 5-9, sr., 11.5; Alyssa Geiser, Apple Creek Waynedale, 5-7, sr., 13.1.

Second Team: Maggie Stephenson, Waynesville, 5-7, so., 11.6; Maliyah Lofton, Canal Winchester Harvest Prep, 5-6, so., 17.0; Natiah Nelson, Columbus Africentric, 5-10, sr., 13.0; Emma Sayre, Portsmouth West, 5-2, Sr., 16.1; Emerson Gray, Liberty Center, 5-7, sr., 16.0; Leah Bourquin, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-8, jr., 8.9; Emmie Duskey, Beverly Fort Frye, 5-4, jr., 14.2; Brooklyn Barber, LaGrange Keystone, 5-9, jr., 13.3; Caitlin Titler, Wooster Triway, 5-8, sr., 18.4; Addison Rhodes, Columbiana Crestview, 5-11, soph., 20.4.

Third Team: Katie Berrey, Waynesville, 5-7, so., 11.7; Sierra Brinson, New Lebanon Dixie, 5-11, sr., 19.5; Jenna Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 5-6, jr., 16.9; Elizabeth Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5-8, sr., 14.9; Daysha Reid, Portsmouth, 5-7, Jr., 14.7; Grace Walton, Upper Sandusky, 5-2, jr., 14.3; Kelly Crites, Sherwood Fairview, 5-11, jr., 19.0; Elizabeth Dunmire, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-0, so., 19.5; Naomi Keib, Smithville, 6-0, sr., 14.2; Aira Regan, Doylestown Chippewa, 5-8, soph., 12.4.

Special Mention: Kayla Buehler, Pemberville Eastwood, 5-7, sr., 18.0; Raegan Heck, Castalia Margaretta, 5-10, jr., 7.7; Annika Labaki, Bellville Clear Fork, 5-6, sr., 10.5; Mira Holt, North Robinson Colonel Crawford, 5-7, jr., 11.1; Caroline Sheldon, Bucyrus Wynford, 5-3, fr., 12.4; Savana Brooks, Harrod Allen East, 5-8, sr., 14.4; Paige Williamson, Rockford Parkway, 5-7, sr., 13.3; Makenna Moritz, Genoa Area, 5-9, fr., 13.0; Lexi Moore, Haviland Wayne Trace, 6-1, so., 10.0; Mel Blubaugh, Bellville Clear Fork, 5-8, jr., 9.5; Karysn Erford, Ottawa-Glandorf, 5-8, so., 12.8; Brook Dennison, Bucyrus, 5-8, sr., 12.6; Riley Smith, Kettering Alter, 6-2, Sr., 14.6; Maryn Gross, Casstown Miami East, 5-6, sr., 9.9; Kylie Wells, Middletown Madison, 6-0, sr., 14.1; Jenna Dirksen, Versailles, 5-9, sr., 9.3; Ali Winchester, Norwood, 5-4, sr., 17.4; Kenlie Jones, Seaman North Adams, 5-2, Sr., 13.5; Kate Ball, Chesapeake, 5-6, jr., 16.0; Camille Hall, South Point, 5-8, sr., 14.0; Emma Garrison, Adena, 5-8, sr., 16.3, Addison West, Lynchburg-Clay, 5-9, sr., 16.4; Airah Lavy, Nelsonville-York, 5-10, sr., 22.5; Brenlee Cottrill, Federal Hocking, 5-5, fr., 15.4; Skylar Zimmerman, South Webster, 5-6, sr., 19.2; Abigail Adkins, Johnstown-Monroe, 5-10, sr., 17.8; Leila Carter, Columbus International, 5-7, so., 32.1; Kayla Larimore, Centerburg, 5-10, jr., 19.2; Addie DeLong, Mechanicsburg, 5-7, sr., 18.9; Kya Masloski, West Lafayette Ridgewood, 5-7, sr., 11.9; Kenli Norman, Byesville Meadowbrook, 5-7, sr., 15.3; Brynn McKeever, Rayland Buckeye Local, 5-8, sr., 15.9; Kaleigh Norris, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-9, jr., 7.0; Kianna O’Brien, Beverly Fort Frye, 5-8, sr., 11.1; Lakyn Vinskovich, Belmont Union Local, 5-10, so., 11.0; Julia Jaenke, Cuyahoga Heights, 5-8, sr., 18.7; Ava Gabriel, Wickliffe, 5-6, jr., 20.5; Brooke Lehmkuhl, Wellington, 6-0, jr., 11.6; Ashlyn Dyson, Brooklyn, 5-7, sr., 22.4; Luvrain Gaskins, Columbiana Crestview, 6-1, jr., 16.1; Destiny Dulkoski, Massillon Tuslaw, 6-1, jr., 20.2; Isabella Meyer, Warren Champion, 5-6, sr., 17.9; Ava Hulett, Mineral Ridge, 5-8, jr., 17.6; Nadia Lough, Rootstown, 5-11, jr., 13.0; Addesa Miller, Apple Creek Waynedale, 5-7, sr., 13.3; Aaliyah Wirth, Wooster Triway, 5-8, sr. 17.4.

Honorable Mention: Lilly Edwards, Castalia Margaretta, 5-5, sr., 6.3; Reese Bedingfield, Willard, 5-11, so., 11.4; Nova Okuley, Defiance Tinora, 5-6, jr., 11.0; Becca Wenning, Coldwater, 5-8, sr., 13.1; Anna Durliant, Van Buren, 5-8, sr., 11.1; Brooke Frombaugh, Bucyrus Wynford, 5-8, fr., 10.0; Allison Weithman, North Robinson Colonel Crawford, 5-5, sr., 7.0; Addison Kemery, Bucyrus, 5-8, sr., 10.3; Pam Kandrach, Rayland Buckeye Local, 5-9, sr., 14.0; Kathryn Kelley, West Lafayette Ridgewood, 5-8, fr., 12.4; Ava Edwards, Uhrichsville Claymont, 5-3, so., 13.0; Soia Henderson, Richmond Edison, 5-6, so., 13.5; Eliana Mason, Bellaire, 5-7, jr., 10.6; Myah Frederick, Lore City Buckeye Trail, 5-5, sr., 9.5; Peyton Nicholson, Magnolia Sandy Valley, 5-5, jr., 9.8; Locie Levengood, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-8, sr., 8.2; Ellie Thompson, Barnesville, 5-7, sr., 12.0; Sally Ray, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-0, sr., 6.4; Cally Carpenter, Fredericktown, 5-9, jr., 18.7; Abby Dickson, Utica, 5-5, jr., 13.5; Taylor Evans, Amanda-Clearcreek, 5-6, so., 13.1; Tatum Lusher, Grandview Heights, 5-10, so., 17.9; Avah Steele, Marion Pleasant, 5-9, jr., 12.4; Samiriah Thompson, Columbus Africentric, 5-10, sr., 10.0; Alexis Gibbons, Arcanum, 5-11, jr., 12.3; Ashlee Haupt, Brookville, 5-9, sr., 14.5; Lauren Runyon, Sabina East Clinton, 5-11, sr., 13.4; Kaylee Williams, Cincinnati Deer Park, 5-6, jr., 14.4; Brenna Cobb, Anna, 5-5, sr., 13.8; Whitney Dixon, Cincinnati Madeira, fr., 12.5; Hannah Mayse, Kettering Alter, 5-8, sr., 7.1; McKayah Musselman, Casstown Miami East, 6-0, sr., 9.9; Sarah Riley, Enon Greenon, 5-6, jr., 13.0; Lilly Weaver, West Liberty West Liberty-Salem, 5-6, sr., 11.4; Alivia Noel, Coal Grove Dawson-Bryant, 5-7, Sr., 12.8; Emerson White, Ironton, 5-8, jr., 15.5; Hayley Edwards, Bidwell River Valley, 5-4, So., 13.2; Keaghan Wolfe, Pomeroy Meigs, 5-8, sr., 16.0; Gracie Bills, Belpre, 5-11, fr., 13.1; Allie Baker, Chillicothe Huntington, 5-9, jr., 17.0; Marly Halcomb, Frankfort Adena, 5-7, fr., 12.3; Jade Massey, Lynchburg-Clay, 5-7, sr., 14.6; Faith Donley, Leesburg Fairfield, 5-7, sr., 15.1; Katelynn Boerger, Seaman North Adams, 6-1, jr., 11.5; Kaylee Hudnall, Albany Alexander, 5-4, so., 12.7; Lily Ryder, Albany Alexander, 5-9, fr., 12.3; Peyton May, Wheelersburg, 5-8, so., 12.2; Lindsee Williams, Minford, 6-3, jr., 10.6; Lexi Conkel, Minford, 5-7, jr., 10.2; Macy Whisman, Portsmouth West, 6-0, fr., 11.5; Ella Kuszmaul, Leavittsburg LaBrae, so., 17.0; Zoey Steele, Brewster Fairless, 5-5, sr., 14.7; Riley Kubitz, Sullivan Black River, 5-7, sr., 21.1; Grace Knight, Hanoverton United, 5-9, sr., 17.0; Breanna McCabe, Massillon Tuslaw, 5-10, jr., 13.9; Cailey Wellman, Brookfield, 5-9, sr., 14.8; Ellie Venezia, Columbiana, 5-7, jr., 10.0; Colbie Curall, Rootstown, 5-10, so., 10.3; Madi Singer, Smithville, 5-9, jr., 11.3; McKenna Baney, Apple Creek Waynedale, 5-8, sr., 9.7; Elena Moyer, Doylestown Chippewa, 5-9, jr., 10.1; Allie DeMassimo, Creston Norwayne, 5-9, so., 15.3; Leilani McNeill, Warrensville Heights, sr., 11.0; Carmella Sowers, Mentor Lake Catholic, 5-10, jr., 10.5; Leah DeMoss, Andover Pymatuning Valley, 5-3, sr., 9.3; Kristiana Katic, Kirtland, 5-11, jr., 11.7; Helayana Houston, LaGrange Keystone, 5-6, sr., 6.5; Jessica Forthofer, LaGrange Keystone, 5-10, sr. 7.7.

DIVISION IV

2024 Division IV Girls Basketball All-Ohio Teams

Player of the Year: Corri Vermilya, Loudonville

Coach of the Year: Rob Smith, Newark Catholic

First Team: Avery Brandewie, Fort Loramie, 5-10, jr., 10.5; Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley, 5-4, jr., 15.0; Voni Bethel, Lancaster Fisher Catholic, 5-8, sr., 16.9; Kylie Gibson, Newark Catholic, 5-7, sr., 15.0; Kendall Sury, Waterford, 5-10, Jr., 13.0; Kendall Braden, Toledo Christian, 5-8, sr., 29.8; Cali Gregory, Convoy Crestview, 5-10, sr., 19.4; Ashley Mullet, Berlin Hiland, 5-8, sr., 21.0; Honor Hall, Richmond Heights, 5-9, so., 18.1; Corri Vermilya, Loudonville, 5-9, sr. 27.8.

Second Team: Ellie Bruce, Lancaster Fisher Catholic, 6-2, sr., 16.6; Avery Wagner, Waterford, 6-4, Jr., 13.8; Gracie Ashley, Portsmouth Notre Dame, 5-11, Sr., 16.2; Avae Unrast, Maria Stein Marion Local, 5-6, jr., 13.4; Elly Evarts, Gibsonburg, 5-8, fr., 21.9; Kelsey Harlan, Hannibal River, 5-6, sr., 20.0; Alyssa Cevera, Ashtabula Saint John, 5-6, sr., 18.5; Nisey Darden, Richmond Heights, 5-10, 13.2, sr.; Ashley Shroades, Salineville Southern, 5-4, sr., 25.3; Katie Grexa, Kinsman Badger, 5-11, sr., 17.0.

Third Team: Maggie Anderson, Covington, 6-0, jr., 13.6; Bella Black, New Madison Tri-Village, 5-10, sr., 12.9; Victoria Mescher, Fort Loramie, 6-0, jr., 10.5; Roni Poling, Russia, 6-0, sr., 13.0; Ella Proper, Danville, 5-6, sr., 14.3; Grace Lamoreaux, Greenwich South Central, 5-8, sr., 11.2; Lauryn Auchmuty, Columbus Grove, 5-7, jr., 20.4; Maria Maringer, Lakeside Danbury, 5-9, sr., 15.7; Riley Thomas, Strasburg-Franklin, 5-11, jr., 18.4; Joplin Yoder, Berlin Hiland, 6-0, jr., 13.0; Jameka Brungard, New Middletown Springfield, 6-1, jr., 15.3.

Special Mention: Alyssa Rishty, Tiffin Calvert, 5-11, jr., 18.9; Ally Schindler, Defiance Ayersville, 5-11, sr., 13.2; Aewyn McMichael, Antwerp, 5-5, sr., 16.5; Kynlee Phillips, Carey, 5-9, sr., 11.4; Tatelyn Faraglia, Waynesfield-Gohsen, 6-0, jr., 18.6; Kyleah Jones, Mansfield Christian, 6-0, sr., 12.4; Morgan Kern, McComb, 5-9, fr., 18.7; Ava Courtney, Arcadia, 5-10, sr., 9.7; Emilee Rowland, New London, 5-11, sr., 10.9; Chloe Homan, New Bremen, 6-0, sr., 12.3; Lydia Mescher, Minster, 5-10, sr., 8.6; Morgan Baumer, St. Henry, 5-7, so., 9-1; Alivia Farnham, Edgerton, 6-0, so., 16.3; Carys Crossland, Hamler Patrick Henry, 5-9, so., 12.1; Kelsie Bumb, Montpelier, 5-3, jr., 11.0; Carly Thorbahn, Ottoville, 5-8, jr., 12.9; Jaz Morant, Gibsonburg, 5-8, sr., 9.8; Kendyl Beverly, Greenwich South Central, 5-5, sr., 21.9; Sophie Peloquin, Newark Catholic, 6-1, jr., 12.0; Elodie Ware, Columbus Wellington, 6-0, sr., 19.0; Addie Beard, Delaware Christian, 5-9, jr., 16.5; Kynnedi Hager, New Madison Tri-Village, 6-3, so., 13.5; Brooke Nelson, South Charleston Southeastern, 5-7, jr., 19.7; Brenna Price, Union City Mississinawa Valley, 5-8, jr., 11.7; Jordyn Smoot, Springfield Catholic Central, 5-9, sr., 18.3; Summer Hoying, Fort Loramie, 5-11, sr., 9.5; Molly Mossing, Cedarville, 6-0, sr., 16.5; McKinley Reichert, Jackson Center, 5-10, jr., 14.0; Morgan Lyons, Crown City South Gallia, 5-7, Sr., 18.1; Desiree Simpson, Symmes Valley, 5-9, Sr., 13.0; Abbie Knapp, Franklin Furnace Green, 6-1, Fr., 25.4; Anna Arai, Steubenville Catholic Central, 5-7, sr., 14.6; Grace Knowlton, New Matamoras Frontier, 5-9, sr., 17.9; Riley Bettinger, Woodsfield Monroe Central, 5-9, sr., 13.1; Ashton Thomas, Toronto, 6-0, sr., 15.8; Mallory Stutzman, Berlin Hiland, 5-11, sr., 13.0; Katie Franklin, Caldwell, 5-7, sr., 13.6; Mya Johnson, Richmond Heights, 5-5, jr., 11.3; Dekotah Barnes, Willoughby Cornerstone Christian, jr., 5-7, 10.3; De’Asia Davis, Willoughby Cornerstone Christian, 5-6, jr.,10.3; Mickey Zheng, Ashtabula Saint John, 5-6, jr., 14.0; Mylia Bell, Willoughby Cornerstone Christian, sr., 7.8; Audrey Wade, East Canton, 5-8, sr., 10.4; Lily Belden, Canton Central Catholic, 5-10, soph., 10.2; Ava Darney, Warren JFK, 5-11, sr., 15.2; Mariah Woods, Windham, 5-7, sr., 14.2; Brook McIntyre, Mogadore, 5-2, sr., 13.4; Briah Daniel, Windham, 5-8, sr., 15.8; Mya Vermilya, Loudonville, 5-8, fr., 14.7; Pilar Hampton, Akron Elms, 5-9, jr., 15.6.

Honorable Mention: Jaylin Branham, Plymouth, 5-9, sr., 12.0; Taylor Craft, Defiance Ayersville, 6-1, sr., 11.9; Ada Christman, Hamler Patrick Henry, 6-1, so., 8.9; Mia Miller, Sycamore Mohawk, 5-10, sr., 7.2; Olivia Schalk, New Riegel, 5-11, sr., 14.1; Emma Gregg, Kansas Lakota, 5-8, sr, 10.1; Mariah Bonham, Mt. Blanchard Riverdale, 5-8, jr., 14.3; Ava Henry, Leipsic, 5-8, sr., 12.5; Riley Yost, Carey, 5-6, jr., 9.5; Caroline Rohrs, Antwerp, 5-4, jr., 13.6; Ava Krueger, Monroeville, 5-7, sr., 9.2; Addison Alberts, New Knoxville, 5-10, so., 12.3; Addi Inskeep, Minster, 5-10, jr., 7.5; Molly Wendel, St. Henry, 5-10, so., 7.4; Alexa Snay, Attica Seneca East, 5-10, so., 10.4; Ryen Smith, Old Fort, jr., 9.2; Cassidy Foos, Kansas Lakota, 5-6, sr., 9.0; Nevaeh Metzger, New Washington Buckeye Central, 5-5, jr., 9.9; Ella Maragos, Steubenville Catholic Central, 5-7, sr., 12.2; Mayzie Emery, Woodsfield Monroe Central, 5-6, so., 14.0; Reese Hobbs, Hannibal River, 5-6, jr., 9.2; Sofia Secrest, Strasburg-Franklin, 5-3, so., 13.0; Kinley Hughes, Beallsville, 5-6, sr., 17.0; Morgan Haught, New Matamoras Frontier, 5-11, sr., 16.6; Ally Miller, Strasburg-Franklin, 6-0, so., 10.0; Trish Troyer, Berlin Hiland, 5-8, jr., 9.0; Brylee May, Sarahsville Shenandoah, 5-9, sr., 11.0; Haylee Beachy, Plain City Shekinah Christian, 5-5, so., 8.7; Jayda Dixon, Lancaster Fisher Catholic, 5-3, sr.; 9.5; Fini Kaiser, Newark Catholic, 6-1, jr., 12.0; Lauren Leslie, Morral Ridgedale, 5-7, sr., 8.2; Faith Thomas, Columbus Patriot Prep, 5-6, so., 25.8; Faith White, Mount Gilead, 5-7, jr., 9.3; Kiley Wray, Groveport Madison Christian, 5-9, jr., 9.0; Reese Hess, Plesant Hill Newton, 5-6, sr., 14.0; Jaida McGee, Cincinnati College Prep, 5-0, fr., 18.5; Ali Solomon, Xenia Legacy Christian, 5-8, jr., 11.5; Carlie Besecker, Covington, 5-11, sr., 10.1; Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, 5-6, so., 13.5; Serena Cyprien, Cincinnati Christian, 5-2, so., 10.3; Sydnee DeLong, New Madison Tri-Village, 5-8, so., 9.7; Delana Pitts, Botkins, 5-7, jr., 11.1; MacKenzea Townsend, Union City Mississinawa Valley, 6-0, sr., 10.1; Tori Triplett, Crown City South Gallia, 5-5, sr., 13.9; McKenzie Eing, Glouster Trimble, 5-7, so., 14.0; Jaylie Parr, Mowrystown Whiteoak, 5-7, sr., 12.9; Lexie Morrow, Lucasville Valley, 5-9, sr., 12.0; Cassie Williams, New Boston Glenwood, 5-10, sr., 10.0; Emma Emnett, Portsmouth Clay, 5-3, fr., 15.5; Katie Strickland, Portsmouth Notre Dame, 6-1, sr., 13.0; Ella Kirby, Portsmouth Notre Dame, 5-7, sr., 10.4; K’Lynn Carter, Louisville St. Thomas Aquinas, 5-11, so., 19.7; Grace Finefrock, Canton Central Catholic, 5-5, fr., 8.7; Didi Ryan, Warren John F Kennedy, 5-5, fr., 14.0; Amelia Morris, Mogadore, 5-7, jr., 10.5; Soia Spangler, Loudonville, 5-8, sr., 10.2; Maclaren Fry, Kidron Central Christian, 5-4, so., 13.4; Grace Dorffer, Dalton, 5-7, so., 10.9; Ivy Kaminsky, Middlefield Cardinal, 5-6, fr., 11.7; Lily Pierre, Elyria Open Door Christian, 5-11, jr., 10.2; Kate Burman, Elyria First Baptist, 5-4, so., 13.0; Madisen McFadden, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-5, sr., 12.0; Clara McCown, Oberlin, 5-9, jr., 10.0; Grace DiSalvatore, Ashtabula Saint John, 5-8, sr., 8.0.