WHS wins track, field meet with EC, BHS

LEES CREEK — Wilmington won both the boys and girls track and field meet Tuesday at East Clinton with Blanchester.

The girls final scores were Wilmington 71, East Clinton 54, Blanchester 38.

The boys final scores were Wilmington 99, East Clinton 44, Blanchester 19.

SUMMARY

April 9, 2024

@East Clinton High School

Boys Results

4×800 RELAY: Esat Clinton 9:50; Wilmington 9:52

100 HURDLES: Cochran (W) 19.4; McEntire (B) 19.6; Bennett (W) 20.2

100 DASH: Turner (W) 11.8; Stewart (W) 12.0; Rickman (W) 12.1; Nance (W) 12.4; Fooce (EC) 12.5; Campagnola (W) 12.7

4×200 RELAY: Wilmington 1:39.7; East Clinton 1:47.7

1600 RUN: Seabaugh (EC) 5:20; Barnes (B) 5:22; Zeigler (W) 5:23; Young (W) 5:51; Thompson (EC) 6:03; Simmons (EC) 6:20

4×100 RELAY: Wilmington 46.9; Blanchester 48.9; East Clinton A 53.8; East Clinton B 54.4

400 DASH: Walters (W) 56.5; Kaun (EC) 56.7; Roth (EC) 58.1; Bryant (W) 63.0; Bennett (W) 64.9

300 HURDLES: Jackson (W) 44.5; Cochran (W) 48.4; Hopkins (B) 61.1

800 RUN: Zeigler (W) 2:24.6; Campagnola (W) 2:27.1; Vance (W) 2:27.5; Mounts (W) 2:32.8; Phillips (W) 2:33.0; Kaun (EC) 2:36.0

200 DASH: Turner (W) 24.3; Jackson (W) 24.4; Rickman (W) 25.0; Smith (W) 25.0; Gilbert (B) 25.4; McEntire (B) 25.5

3200 RUN: Seabaugh (EC) 12:05.2; McCoy (W) 12:32.6; Thompson (EC) 13:55; Hackmann (EC) 17:00

4×400 RELAY: Wilmington 4:08.2; East Clinton 4:50.1

SHOT PUT: Hildebrandt (W) 39-1.5; Gulley (EC) 38-4; Keith (W) 36-8; Walker (EC) 36-2.5; Scott (B) 33-11; Sturgill (W) 32-7

DISCUS: Hildebrandt (W) 113-9; Keith (W) 107-0; Beam (EC) 102-2; Gulley (EC) 101-2; Walker (EC) 93-0; Scott (W) 90-6

LONG JUMP: Roth (EC) 16-3; Rickman (W) 16-3; Jackson (W) 15-9; Campagnola (W) 14-6; Barnes (B) 13-7; Hopkins (B) 12-5 Woods (W) 11-5

HIGH JUMP: Smith (W) 5-6; Turner (W) 5-4; Barnes (B) 5-2; Roth (EC) 5-2

–

Girls Results

4×800 RELAY: East Clinton 11:30; Wilmington 12:44

100 HURDLES: Billingsley (W) 17.4; Stevens (B) 17.7; Schuster (W) 18.1; Rice (B) 20.9; Green (W) 21.9

100 DASH: Jones (B) 14.2; Goings (W) 14.2; Tippett (W) 14.6; Tate (EC) 15.0; Brown (EC) 15.4; Sears (B) 15.6

4×200 RELAY: Wilmington 2:00.8; Blanchester 2:07.9; East Clinton 2:11.5

1600 RUN: Brausch (W) 5:53; Deaton (EC) 6:10; Conley (B) 7:49

4×100 RELAY: Wilmington 55.4; Blanchester 55.6; East Clinton 62.4

400 DASH: Seabaugh (EC) 64.0; Goings (W) 69.0; Lewis (B) 72.0; Moore (W) 76.0; Scott (W) 76.8; Rice (B) 77.0

300 HURDLES: Koch (B) 55.5; Schuster (W) 55.9; Pais (W) 56.6; Eckardt (EC) 73.7

800 RUN: Seabaugh (EC) 2:38; Wiseman (EC) 2:47; Hollingsworth (W) 3:12; Ellis (3:16); Sears (B) 3:56

200 DASH: Billingsley (W) 29.8; Jones (B) 29.8; Stevens (B) 30.1; Tate (EC) 30.9; Goings (W) 31.1; Breedlove (W) 33.6

3200 RUN: Brausch (W) 12:55.4; Deaton (EC) 13:27.3

4×400 RELAY: East Clinton 4:43; Wilmington 5:04; Blanchester 5:13

SHOT PUT: Walker (W) 29-9; Tippett (W) 26-5; Campbell (B) 23-7; Gerard (W) 23-5; Knoll (EC) 23-1.5; Tate (EC) 21-10

DISCUS: Null (EC) 88-6; Tippett (W) 80-9; Walker (W) 75-11; Rhoads (W) 67-8; Goodwin (W) 66-3; Skates (B) 60-1

LONG JUMP: Pais (W) 13-2; Paulson (B) 12-2; Tate (EC) 10-8; Griffith (B) 10-5; Spurlock (EC) 10-2; Terrell (EC) 9-7

HIGH JUMP: Spurlock (EC) 4-0; Wiseman (EC) 4-0; Grillot (B) 4-0