Blan’s Davenport notches lone win for county at Blanchester Invitational

BLANCHESTER — The 15-team Blanchester Middle School Invitational track and field meet was held Thursday at Barbour Memorial Field.

Drew Davenport of Blanchester was the only county competitor to finish first in an individual event. He won the 200-meter dash in 25.82 seconds.

Blanchester, East Clinton and Clinton-Massie athletes competed in the meet.

April 25, 2024

Blanchester Middle School Invitational

@Barbour Memorial Field

Girls Results

TEAM SCORES: Batavia, Goshen, Mt Orab, Georgetown, CNE, Milford, Clinton-Massie, Blanchester, Fayetteville, Hamersville, Williamsburg, East Clinton, Mt. Orab B, Felicity, MVCA, Goshen B, Bethel-Tate, Batavia B

NOTE: Event results are top eight scoring and Clinton County competitors listed.

4×800 RELAY: Goshen 11:14.73, Batavia 11:43.65; Mt Orab 11:48.98; Georgetown 12:13.64; Hamersville 12:33.22; Bethel-Tate 12:56.38; CNE 13:33.53; Milford 13:58.27

100 HURDLES: Croush (Batavia) 17.77; Loudon (Geo) 17.86; Cosgrove (Milford) 18.31; Makenna Bennington (CM) 18.48; Kiehl (Batavia) 18.75; Addison Elam (BL) 18.95; Hall (Goshen) 20.81. Also … Stella Woodrum (CM) 21.8, Szofia Roush (BL) 25.74

100 DASH: Hughbanks (Batavia) 13.8; Chun (Goshen) 14.21; Crouch (Batavia) 14.24; Waters (MO) 14.25; Gay (Felicity) 14.29; Molly Barnes (BL) 14.62; Harper (Milford) 14.75; Ashley (CNE) 14.79. Also … Kalli Jodrey (CM) 15.82, Bia Burton (CM) 16.19, Sarah Russell (CM) 16.3, Myia Spurlock (EC) 16.47, Addison Elam (BL) 16.8, Graelyn Boggs (EC) 17.03, Josie-Lou Horner (CM) 17.27

4×200 RELAY: Batavia 2:02.04; Mt Orab 2:03.93; Clinton-Massie 2:04.6; Georgetown 2:05.15; Goshen 2:05.4; East Clinton 2:05.65; Milford 2:05.84; Blanchester 2:09.94. Also … Clinton-Massie B 2:17.86

1600 RUN: Tolle (Geo) 5:23.98; Woodyard (MO) 5:50.83; Meyer (Batavia) 5:51.71; Weaver (Goshen) 5:52.84; Brandon (Goshen) 6:07.42; Helton (Hamersville) 6:12.72; Reece Ledford (BL) 6:15.88; Philhower (Milford) 6:22.37. Also … Lylah Corbin (CM) 6:51.94, Haley Zeller (CM) 7:13.53

4×100 RELAY: Batavia 55.1; Fayetteville 59.27; Goshen 59.51; Milford 59.91; Clinton-Massie 1:00.38; CNE 1:01.46; Hamersville 1:02.1; East Clinton 1:03.33. Also … Clinton-Massie 1:05.3

400 DASH: Stratton (Fay-Perry) 1:05.71; Fishback (CNE) 1:07.88; Weisner (Wbrg) 1:09.66; Weaver (Goshen) 1:10); Gay (Felicity) 1:10.8; Neal (Hamersville) 1:11.01; Shaw (Batavia) 1:11.81; Keller (MO) 1:11.98. Also … Alyssa Michael (EC) 1:12.16, Karlee Williams (BL) 1:13.68, Bia Burton (CM) 1:16.36; Macie Bowman (CM) 1:18.15

200 HURDLES: Hughbanks (Batavia) 31.97; Nelson-Muhr (Milford) 32.36; Chun (Goshen) 32.59; Loudon (Geo) 33.03; Cosgrove (Milford) 33.24; Makenna Bennington (CM) 33.69; Day (MO) 34.05; Addison Elam (BL) 34.11. Also … Stella Woodrum (CM) 36.98, Carlie Panetta (BL) 38.66, Lilian Zimmerman (CM) 39.91

800 RUN: Tolle (Geo) 2:32.78; Woodyard (MO) 2:40.1; Cook (Batavia) 2:44.14; Meyer (Batavia) 2:44.17; Brandon (Goshen) 2:49.36; Reece Ledford (BL) 2:49.561; Wahl (Wbrg) 2:50.06; Jones (MO) 2:50.23. Also … Lylah Corbin (CM) 3:10.37, Haley Zeller (CM) 3:24.57, Szofia Roush (BL) 3:37.15

200 DASH: Crouch (Batavia) 29.05; Chun (Goshen) 29.33; Wolfer (Fay-Perry) 29.39; Wilson (Milford) 29.45; Harper (Milford (30.10; Ashley (CNE) 30.37; Gipson (Batavia) 30.97; Allyson George (EC) 31.17. Also … Isabella Ashley (CM) 31.86, Kalli Jodrey (CM) 33.23, Brianna Bullock (CM) 33.45, Zoey Seiter (EC) 34.57, Grace Willis (BL) 40.22

4×400 RELAY: Batavia 4:53.82, Goshen 5:05.77, Clinton-Massie 5:09.45, Hamersville 5:12.21, Mt Orab 5:32.61, Mt Orab B 5:32.85, Goshen 5:34.53, Georgetown 5:38.43.

SHOT PUT: Johnson (Geo) 33-3; Tatum Strange (BL) 30-5.5; Vaughn (Wbrg) 29-0; Fishback (CNE) 28-6.5; Slone (Goshen) 27-5; Bird (MVCA) 27-4; Larkin (Goshen) 27-3; McKinzie (Geo) 26-9. Also … Ava Crombie (CM) 25-9, Hayden Shunaker (CM) 25-2, Ally Montague (CM) 24-2.5, Grace Willis (BL) 23-1, Caydence Kempton (EC) 22-7, Zoey Purvis (CM) 20-9.5

DISCUS: Fishback (CNE) 94-8; Hayden Shumaker (CM) 82-8; Johnson (Geo) 79-6; Bird (MVCA) 74-6; Ryan (MO) 68-8; Vaughn (Wbrg) 68-8; Stone (Goshen) 67-3 Coulibaly-Leiman (CNE) 67-3. Also … Kailey Wax (CM) 66-3, Tatum Strange (BL) 65-1, Paige Geyer (CM) 59-10, Grace Willis (BL) 53-1, Zoey Purvis (CM) 52-4, Caydence Kempton (EC) 43-10, Alayna Fisher (EC) 40-8

LONG JUMP: Taylor (MO) 13-5.5; Day (MO) 13-4.75; Ezabella Robinson (EC) 13-0; Nichols (MO) 12-11; Gipson (Batavia) 12-10; Isabella Ashley (CM) 12-5.75; Molly Barnes (BL) 12-2.75; Shaw (Batavia) 11-11.5. Also … Karlee Williams (BL) 11-1.5, Macy Morgan (CM) 10-4, Lainey Haas (EC) 10-3.5, Sarah Russell (CM) 10-2.5

HIGH JUMP: Day (MO) 4-10; Waters (MO) 4-8; Nelson-Muhr (Milford) 4-4; Loudon (Geo) 4-2; Macie Bowman (CM) 4-2; Inlow (Hamersville) 4-0; Ezabella Robinson (EC) 4-0; Farinacci (Batavia) 4-0. Also … Lainey Haas (EC) 4-0, Gwenyth Foust (CM) 3-10

POLE VAULT: Shaw (CNE) 7-0; Carlie Panetta (BL) 6-6; Burns (Goshen) 6-0; Kennard (Goshen) 5-6; Smith (MO) 5-6; Benjamin (CNE) 5-6; Wahl (Wbrg) 5-6; Hayden Shunaker (CM) 5-0. Also … Emily Webb (CM) 4-6

Boys Results

TEAM SCORES: Goshen, Batavia, Williamsburg, Mt Orab, Milford, Blanchester, Fayetteville, Hamersville, Clinton-Massie, Georgetown, CNE, Clinton-Massie B, MVCA, East Clinton, Batavia B, Mt Orab B, Bethel-Tate, Felicity

NOTE: Event results are top eight scoring and Clinton County competitors listed.

4×800 RELAY: Batavia 9:32.84, Goshen 9:46.59, Hamersville 10:26.95; MVCA 10:42.81, Mt Orab 10:50.62, Williamsburg 10:51.59, Clinton-Massie 11:02.09, Georgetown

110 HURDLES: Muck (Batavia) 18.78; Espinoza (Fay-Perry) 18.82; Williams (Fay-Perry) 19.6; Lovins (Goshen) 19.65; Cooper (Wbrg) 19.71; Ayden South (BL) 19.79; Patrick (Batavia) 19.92.

100 DASH: Johnson (Fay-Perry) 12.79; West (Batavia) 12.81; Drew Davenport (BL) 13.07; Dilley (Wbrg) 13.47; Anderson (Milford) 13.49; Ayden South (BL) 13.51; Burnett (Goshen) 13.54; Rakel (Batavia) 13.58. Also … Colt Jamison (EC) 14.15, Jonathan Cunningham (EC) 14.83, Gavin Ryan (CM) 14.9, Kayden Funk (CM) 15.26, Jaiden Noble (CM) 19.2

4×200 RELAY: Goshen 1:46.66; Milford 1:47.93; Mt Orab 1:50.48; Clinton-Massie 1:51.54; Batavia 1:52.78; CNE 1:53.21; Georgetown 1:55.64; Williamsburg 2:00.88. Also … Clinton-Massie B 2:06.86, East Clinton 2:07.13

1600 RUN: Diesel-Stone (Batavia) 5:00.22; Hall (MO) 5:00.35; League (MVCA) 5:09.75; Daniels (Goshen) 5:24.15; Gregory (Wbrg) 5:36.9; James Toller (CM) 5:51.0; William Lawson (CM) 5:54.07; Landon Abt (BL) 5:57.24. Also … Jayden Barnes (BL) 6:07.78, Felix Bazaldua (EC) 6:34.7

4×100 RELAY: Milford 52.1; Clinton-Massie 52.11; Batavia 52.51; Mt Orab 54.97; CNE 55.02; MO B 56.6; Georgetown 56.5; Williamsburg 56.72. Also … East Clinton 57.09, Clinton-Massie B 1:03.43, Blanchester 1:09.51

400 DASH: Brooker (Goshen) 56.83; Drew Davenport (BL) 57.09; Sorg (Batavia) 58.63; Barbro (Milford) 59.39; Kegley (Milford) 1:00.28; Slagle (Goshen) 1:01.32; Bowling (MO) 1:01.37; McGinnis (Geo) 1:03.56. Also … Maximus Pertuset (CM), Jaiden Noble (CM), David Thomas Jr (BL), Leo Etgen (EC), Zak Simmons (EC), Kayden Funk (CM) NOTE: The results listed on the Mile Split website did not have correct times listed for this event for county athletes who finished outside the top eight.

200 HURDLES: Nutt (Milford) 30.39; Browning (Wbrg) 30.46; Ayden South (BL) 30.61; Cooper (Wbrg) 31.98; Williams (Fay-Pery) 32.09; Sponcil (Geo) 32.37; Bradford (MO) 32.45; Berkemeier (Geo) 32.64. Also … Kolton Ellis (CM) 38.14

800 RUN: Brooker (Goshen) 2:16.15, Diesel-Stone (Batavia) 2:17.05; Hall (MO) 2:20.20; Timmers (Hamersville) 2:33.2; Parker (MVCA) 2:37.47; Gregory (Wbrg) 2:39.14; Morgan (Batavia) 2:44.42; Kretzer (Felicity) 2:47.71. Also … Jaxon Kemplin (CM) 2:50.23, Cayden Patton (CM) 2:53.65; Jayden Barnes (BL) 2:53.72, Maximus Pertuset (CM) 3:01.04

200 DASH: Drew Davenport (BL) 25.82; Burnett (Goshen) 26.43; Dilley (Wbrg) 27.07; Rakel (Batavia ) 27.2; Frazier (MO) 27.3; Hartman (Goshen) 28.02; Bowling III (MO) 28.2; Bryant (MO) 29.04. Also … Jonathan Cunningham (EC) 30.74, Colton Converse (CM) 32.16, Kayden Funk (CM) 32.43, Easton Wilson (CM) 33.35, Wayne Ross (EC) 33.84

4×400 RELAY: Batavia 4:06.72, Goshen 4:14.27, Clinton-Massie 4:30.66, Mt Orab 4:36.8, Hamersville 4:39.44, Williamsburg 4:43.88, CNE 4:47.89, MVCA 4:47.95

SHOT PUT: McClain (Goshen) 40-1.5; Diehl (Hamersville) 37-7; Hastings (Geo) 36-1; Brady Gray (CM) 34-7; Crawford (Goshen) 34-3.5; Thompson (Batavia) 32-10; Lawson (MO) 32-8; Ekhator (Geo) 32-3. Also … Ayden Motsinger (CM) 29-8.5, Cooper Dameron (BL) 27-3, Jace Horner (CM) 27-1, Kamdyn Hooley (EC) 25-2, Austin Singer (EC) 25-0, Andrew Wood (CM) 24-7

DISCUS: McClain (Goshen) 131-6, Brady Gray (CM) 125-4, Colt Jamison (EC) 106-2; Kenneda (Wbrg) 101-9; Jace Horner (C) 101-8; Crawford (Goshen) 101-0; Smith (Batavia) 100-1; Hastings (Geo) 98-2. Also … Ayden Motsinger (CM) 94-6, Austin Singer (EC) 85-9, Andrew Wood (CM) 71-8, Christian Miller (BL) 71-7.5, David Thomas Jr (BL) 58-4

LONG JUMP: Johnson (Fay-Perry) 15-11; Browning (Wbrg) 15-2.5; Muck (Batavia) 15-2.5; Brooker (Goshen) 14-11; Kegley (Milford) 14-11; Landon Abt (BL) 14-8; Liam Glass (EC) 14-4; Williams (Fay-Perry) 14-1.25. Also … Kolton Ellis (CM) 12-1.25, Easton Wilson (CM) 10-6.25

HIGH JUMP: Swart (Batavia) 5-4; Becraft (Geo) 5-4; Fishback (CNE) 5-2; Liam Glass (EC) 5-0; Connor Smith (CM) 5-0; Phile (CNE) 5-0; Zieger (MO) 5-0; Johnson (Fay-Perry) 4-10.

POLE VAULT: Cunningham (Hamersville) 8-6; Bailey (CNE) 8-0; Jarvis (Goshen) 7-6; Clifton (MO) 7-6; Landon Abt (BL) 7-6; Baughman (Batavia) 7-0; Swart (Batavia) 7-0; Filiater (Batavia) 7-0. Also … Kolton Ellis (CM) 6-0