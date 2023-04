East Clinton HS releases ‘A’ & ’A/B’ honor roll list

By

East Clinton High School released its third quarter “Straight A Honor Roll” and “A/B Honor Roll.”

Straight “A” Honor Roll

9th Grade

Hunter Bowman, Novalee Dotson, Kyndra Haas, Karsyn Jamison, Rylee Kempton

10th Grade

Kaylee Bates, Kaprie Briggs, Carman Brown, Hadlie Clark, Preston Dixon, Alex Edison, Bo Frye, Jacob George, Reagan Hale, Toby Huff, Kale Mongold, Katie Scott, Baylie Simpson, Elijah Whiteaker

11th Grade

Amaris Browning, Maddix Crowe, Brooklynn Hamilton, Austin Hodson, Lilly Hoskins, McKayla Long, Georgia Looper, Kailyn Mason, Kaileiana Pennisten, Ezekiel (Zeke) Schneider

12th Grade

Trinity Bain, Gretchen Boggs, Dakota Collom, Nathan Dunn, Elizabeth Evanshine, Lex Frye, Cooper Rack, Lauren Stonewall, Megan Tong, Reagan Watkins, Kami Whiteaker

A/B Honor Roll

9th Grade

Emily Arnold, Carly Bazaldua, Lily Beers, Grady Boggs, Landen Dunn, Caylee Ferguson, Maxamus Gulley, Carson Henry, Kami Kile, Aliah Knoche, Rhielynn Lightle, Peyton Lilly, Zimri Mahanes, Madi Miller, Colie Murarescu, Abigail Prater, Victoria Saylor, Jackson Seabaugh, Hudson Singer, Aiden Stanforth, Serena Williams

10th Grade

Taylor Barton, Preston Behr, Sydney Beiting, Shelby Bosier, Colton Brockman, Isabel Creek, Mitchell Ellis, Bradley Foreman, Robert Harner, Kaylee Hiles, Cody Horner, Jillyan Kairn, Clayton Kimmey, Stephanie Lamert, Gabe Lightle, Stephen Lozano, Elliana Miller, Dylan Mobley, Chloe Scott, Makayla Seaman, Anthony Shannon-Nicolazzo, Amelia Skinner, Karsyn Sole, Kasen Terrell, Reuben Wildermuth

11th Grade

Dylan Arnold, Jordan Collom, Megan Hadley, Brenton Hamilton, Kaden Hiles, Mason Miller, Emma Riddle, Lukas Runk, Lauren Runyon, Payton Spurlock, Tate Thompson, Aiden Walker, Brady Zurface

12th Grade

Erynn Cluley, Luisa Coimbra Rigolin, Dylan Day, Brady Gaddis, Destiny Hall, Chris Horner, Gage Jarrell, Dalton McClure, Mason Morrow, Kolton Quigley, Aubrie Simpson