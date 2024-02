COLUMBUS — Wilmington finished third in the lower bracket Saturday of the Ohio High School Wrestling Coaches Association District Duals tournament at Bishop Watterson High School.

Wilmington was defeated by Jonathan Alder 57-22 in a semifinal match then came back to defeat Reading 42-36.

Alder lost to Watterson in the championship match and Watterson advanced to the OHSWCA State Duals.

Feb 3, 2024

@Bishop Watterson High School

Jonathan Alder 57 – Wilmington 22

106 Rayce Watson 9 (Jonathan Alder) pin Alonzo Woody 11 (Wilmington) 2:55 6

113 Junior Anderson 9 (Jonathan Alder) pin Tristan Skinner 10 (Wilmington) 4:38 6

120 Max McCoy 9 (Wilmington) dec. Aiden Ricker 10 (Jonathan Alder) md14-3 4

126 Josiah Puller 9 (Wilmington) pin Trenton Moodispaugh 11 (Jonathan Alder) 2:35 6

132 Grant Teach 9 (Jonathan Alder) forfeit Mythias Stuckey 11 (Wilmington) Forfeit 6

138 Nixon Baker 10 (Jonathan Alder) dec. Darius Stewart 11 (Wilmington) Dec 5-4 3

144 Ethan Kuhns 11 (Jonathan Alder) forfeit Caydn Denniston 12 (Wilmington) Forfeit 6

150 Abraham Peshko 11 (Jonathan Alder) pin Matthias Brausch 11 (Wilmington) 0:55 6

157 Cameron Watkins 9 (Jonathan Alder) forfeit (Wilmington) Forfeit 6

165 Ioan Cioca 9 (Wilmington) pin Mitchell Park 9 (Jonathan Alder) 2:13 6

175 Anthony Kroninger 11 (Jonathan Alder) pin O`Ryan Keith 12 (Wilmington) 1:06 6

190 A.J. Delong 11 (Jonathan Alder) pin Elijah Hibbs 11 (Wilmington) 0:24 6

215 Paul McKnight 12 (Wilmington) forfeit Jesus Ventura 10 (Jonathan Alder) Forfeit 6

285 Dom Kroninger 12 (Jonathan Alder) pin Jelani Hunter 12 (Wilmington) 2:46 6

Wilmington 42 – Reading 36

106 Alonzo Woody 11 (Wilmington) forfeit (Reading) Forfeit 6

113 Tristan Skinner 10 (Wilmington) forfeit (Reading) Forfeit 6

120 Max McCoy 9 (Wilmington) pin Frank Carnevale 11 (Reading) 3:42 6

126 Josiah Puller 9 (Wilmington) pin Hunter Huffman 9 (Reading) 1:14 6

132 Kaine Colvard 9 (Reading) forfeit Mythias Stuckey 11 (Wilmington) Forfeit 6

138 Darius Stewart 11 (Wilmington) pin Jayden Morris 11 (Reading) 3:23 6

144 Eli Vance 10 (Reading) forfeit Caydn Denniston 12 (Wilmington) Forfeit 6

150 Gage Murphy 11 (Reading) pin Matthias Brausch 11 (Wilmington) 0:27 6

157 Double Forfeit DblForfeit 0

165 P.J. Murphy 12 (Reading) pin Ioan Cioca 9 (Wilmington) 1:57 6

175 O`Ryan Keith 12 (Wilmington) pin Jackson Hirt 10 (Reading) 3:40 6

190 Trent Charlton 12 (Reading) pin Carlos Lagunes 12 (Wilmington) 0:29 6

215 Paul McKnight 12 (Wilmington) pin Hudson Schierloh 11 (Reading) 0:25 6

285 Dirk Konrad 12 (Reading) pin Jelani Hunter 12 (Wilmington) 5:40 6

