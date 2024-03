Sipple, Runyon, Trout, Nance among top OPSWA district honorees

The All-Southwest District boys and girls basketball teams have been announced by the Ohio Prep Sportswriter’s Association.

Blanchester’s Bryce Sipple was named to the Division III second team boys squad while Jerry Trout of Clinton-Massie was named to the Division II third team.

On the girls side, Lauren Runyon of East Clinton was second team in Division III while Miya Nance of Wilmington was third team in Division II.

Honorable mention All-Southwest District was accorded Mikey Brown and Jayceon Kibler in boys Division II; Hailey Myers of Clinton-Massie and Elle Martin of Wilmington in girls Division II; Xander Lake of East Clinton in boys Division III and Kaylee Coyle of Blanchester in girls Division III.

SUMMARY

2023-2024 OPSWA All-Southwest Ohio Basketball teams

All-Southwest Ohio Basketball teams as selected by members of the Ohio Prep Sportswriter’s Association.

Boys

Division I

First Team

Raleigh Burgess, Cin. Sycamore, 6’11” sr., 14.9 ppg, 9.5 rpg, 3.3 bpg; Juan Cranford Jr., Huber Heights Wayne, 6’0” jr., 17 ppg, 5.9 rpg; Andrew Hoerner, Miamisburg, 6’8” jr., 20.8 ppg, 9.4 rpg; Alex Kazanecki, Cin. Moeller, 6’5” jr., 12.7 ppg, 4.4 rpg; Tyler McKinley, Cin. Winton Woods, 6’9” sr., 19.4 ppg, 9.5 rpg, 3.6 apg; Trey Perry, Liberty Twp. Lakota East, 6’1”, jr., G, 23 ppg; Jonathan Powell, Centerville, 6’6” sr., 20.3 ppg, 4.4 rpg; Cam Williams, Cin. Elder, 6’4” jr., 13.2 ppg, 2.7 apg, 1.8 spg; Isaiah-Michael Williams, Beavercreek, 6’3” jr., 19.3 ppg, 5.3 rpg; Will Yates, Springboro, 6’1” sr., 17 ppg, 5 rpg, 4.9 apg.

Player of the Year: Tyler McKinley, Cin. Winton Woods

Coach of the Year: Brian Bales, Springboro

Second Team

Jaiden Arnold, Cin. Aiken, 6’0” jr., 17.0 ppg, 5.8 apg; Tommy Clark, Kings Mills Kings, 6’3” jr., 17.5 ppg; Baboucarr Njie, Centerville, 6’7” sr., 14.8 ppg, 7.6 rpg, 3.0 apg; Tyler Johnson, Cin. Elder, 6’7” sr., 12.0 ppg, 6.8 rpg; A’Zon Steele, Sidney, 5’10” jr., 17.1 ppg; Caden Zeinner, Goshen, 6’0” sr., 23.8 ppg, 3.6 apg.

Third Team

Evan Gentile, Kettering Fairmont, 6’2” jr., 16 ppg, 3 apg, 2 spg; Liam Gluck, Beavercreek, 6’4”, sr., 15 ppg, 5.7 rpg, 2.5 spg; Andrea Holden, Hamilton, 6’6” sr., 11.4 ppg, 8 rpg, 1.6 bpg; Eric Mahaffey, Cin. Moeller, 6’3” sr., 8.7 ppg, 6.0 rpg, 2.8 apg; Kameron Sanders, Fairfield, 6-3” jr., 14.7 ppg; Anthony Thompson, Lebanon, 6’7” so., 15.1 ppg, 8.1 rpg, 1.7 bpg;

Honorable Mention

James Burnett, Cin. Aiken; Caden Piening, Cin. Anderson; Kaden Ellerbe, Beavercreek; Denzell Ogle, Da’Marion Calahan, Judah Baldwin, Dayton Belmont; Eli Greenberg, Centerville; Jaylen Barry, Connor Ballantyne, Trenton Edgewood; Drew Murphy, Cin. Elder; Taiyou Williams, Fairborn; Brock Baker, Kettering Fairmont; Luke Rogers, Harrison; Talan Noyes, Kings Mills Kings; Isaiah Meade-Moss, West Chester Lakota West; Drae Arnold, Brady O’Connor, Cin. LaSalle; Spence Davidson, Trey Hicks, Lebanon; Elisha Jones, Morrow Little Miami; Jack Sauer, Loveland; Ben Mekner, Matt DeBrosse, Mason; Jeremiah Landers, Middletown; Gavin Dalen, Matt O’Donnell, Sloan Gormley, Milford; Brandon Hatcher, Da’lin Wilkins, Clayton Northmont; Dasai Bronson, Cin. Northwest; Henry Maginn, Nate Riep, Cin. Oak Hills; Tate Kuhlman, Piqua; Rognny Santiago-Lugo, Cin. Princeton; Isaac Nunn, Will Schaefer, Peyton Hendricks, Hamilton Ross; Jacob Wassler, Cin. St. Xavier; Julius Spradling, Jayce Daniel, Sidney; Maxim Butler, Springboro; Bryson Bishop, Riverside Stebbins; Chase Stafford, New Carlisle Tecumseh; Kellen Miller, Troy; Shea O’Toole, Cin. Turpin; CJ Claxton, Cin. Walnut Hills; Myles Perkins, Huber Heights Wayne; Chylan Ingram, West Carrollton; RayShawn Hubbard, Union Twp. West Clermont; Abe Crall, Jet Jamison, Mount Orab Western Brown; Bassirou Kante, Omarion Beckley, Cin. Western Hills; Sean Harmon, Cin. Winton Woods; Michael Johnson, Alijah Withers, Xenia.

Division II

First Team

Eric Brewer Jr., Dayton Dunbar, 6’3”, Sr., 18.6 ppg; Quannie Bostic, Cin. Taft, 6’3” Sr., 19.5, 3.9 apg; Jordyn Buchanan, Cin. Taft, 6’5” Sr., 20.4 ppg, 7.7 rpg, 3.9 apg; Kai Cook, Franklin, 6’0” Jr., 21.4 ppg, 5.2 rpg; RJ Greer, Kettering Alter, 6’3” Jr., 16 ppg, 2.3 apg, 2.1 spg; Ru Mills, Cin. Woodward, 6’4” Sr., 23 ppg, 9 rpg, 4.4 apg, 4.3 spg; Luke Rubin, Oakwood, 5’11” Jr., 16.4 ppg, 4.7 apg; Jackson Smith, Tipp City Tippecanoe, 6’5” Sr., 15.4 ppg, 9.1 rpg; Bailey Temming, Franklin Fenwick, 6’10” Sr., 17 ppg, 9.4 rpg; Kellen Wiley, Wyoming, 6’2” So., 15 ppg, 5 apg.

Player of the Year: Ru Mills, Cin. Woodward

Coach of the Year: David Alford, Franklin

Second Team

Ramy Ahmed, Eaton, 6’0” Sr., 19 ppg, 3 spg; Tim Carpenter, Trotwood-Madison, 6’4” Sr., 15.4 ppg, 6.6 rpg; Andrew Ehlers, Cin. McNicholas, 6’4” Sr., 14.4 ppg; Donte Ferrell, Cin. Woodward, 6’4” Sr., 16 ppg, 4.7 spg; Gavin Leen, Kettering Alter, 6’0” Sr., 10.2 ppg; Jess Roller, Batavia, 6’5” Sr., 12.1 ppg.

Third Team

CJ Bailey, Tipp City Tippecanoe, 6’2” So., 12.5 ppg; Delamar Blanton, Trotwood-Madison, 6’0” Sr., 14 ppg; Sean Caldwell, Dayton Meadowdale, 5’10” Sr., 19.7 ppg, 5.8 rpg; Elijah Engleman, Cin. Hughes, 6’1” Jr., 19.4 ppg, 6.8 rpg; Cooper Ollis, Hamilton Badin, 6’2” Jr., 13.5 ppg; Jerry Trout, Clarksville Clinton-Massie, 6’4” Sr., 14.2 ppg.

Honorable Mention

Joe Brand, Kettering Alter; Connor McElfresh, Batavia; Kellen Soloman, Austin Webb, Bellbrook; Mike Halleg, Tipp City Bethel; Griffin Davis, Bethel-Tate; Shawn Seymour, Riverside Carroll; Cal Weatherspoon, Bryce Johnson, Dayton Chaminade-Julienne; Jimmy Hill IV, Dayton Dunbar; Connor Bach, Eaton; Brody Jenkins, St. Paris Graham; Drew Hamilton, Greenville; Zach Jones, Cin. Indian Hill; Ckai Rogan, Kenton Ridge; Charlie Clark, Cin. McNicholas; Rylan Utter, New Richmond; Aidan Jacomet, Oakwood; Chris Powers, Reading; Ziayrious Petaway, Calil Moody, Errick Davis, Cin., Shroder; Cody Siemon, Darian Dixon, Spr. Shawnee; Noah Wentz, Cin. Taylor; Maddox Sivon, Tipp City Tippecanoe; Brody Donahoe, Urbana; Mikey Brown, Jayceon Kibler, Wilmington; Devin Evans, Darren Gray, Wyoming.

Division III

First Team

Brody Denny, Germantown Valley View, 5’8”, Fr., 22.8 ppg, 2.8 spg; Alex Ervin, Williamsburg, 6’4” Sr., 16.6 ppg, 6.1 rpg; Blake Lawson, Carlisle, 5’10” Jr., 19.5 ppg; Caiden Nicol, Indian Lake, 6’2” Sr., 17.9 ppg, 7 rpg, 5.7 apg; Jacob Roeth, Casstown Miami East, 6’1” sr., 18.6 ppg, 6.1 apg; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6’2” So., 21.6 ppg, 3.4 apg, 3.4 spg; Luke Sanders, Cin. Hills Christian Academy, 6’3” Jr., 25.4 ppg; Mason Shrout, Camden Preble-Shawnee, 6’5” Sr., 24.2 ppg, 7.7 rpg, 3.6 apg; Charlie Tully, Cin. Mariemont, 6’0” Sr., 13 ppg, 4 apg, 3 spg; Jace Wood, Brookville, 5’11” Sr., 18.5 ppg.

Player of the Year: Mason Shrout, Camden Preble-Shawnee

Coach of the Year: Justin Roeth, Casstown Miami East

Second Team

Regan Christ, Arcanum, 5’10” So., 16.1 ppg, 5.5 rpg; Taron Patterson, Cin. James N. Gamble Montessori, 6’2” Sr., 21.1 ppg, 4.9 apg; Sam Stalzer, Cin. Mariemont, 6’3” So., 15 ppg, 3 apg, 3 spg; Bryce Sipple, Blanchester, 6’0” Sr., 18.5 ppg, 6.9 rpg; Terrance Yarbrough, Cin. Seven Hills, 5’10” Jr., 10.2 ppg; Andrew Zimmerman, Cincinnati Country Day, 6’5” Sr., 18.7 ppg, 12.3 rpg.

Third Team

Logan Hawley, Camden Preble-Shawnee, 6’8” Sr., 8.2 ppg, 6.7 rpg; Taran Logwood, West Liberty-Salem, 6’4” Jr., 16.9 ppg, 8.8 rpg; Tanner Printz, New Madison Tri-Village, 6’0” sr., 11.6 ppg; Brendon Rowe, Carlisle, 6’3” Jr., 10.8 ppg, 6.9 rpg; Camdon Tuttle, Indian Lake, 6’4” Sr., 15.7 ppg; Cayleb Walters, Cin. Summit Country Day, 6’1” Jr., 14.6 ppg.

Honorable Mention

Mason Carey, Trey Heitkamp, Anna; Justyce Taylor, Carlisle; Bryce Snell, Cin. Country Day; Emani Foster, Cin. Clark Montessori; Connor Yeager, Batavia Clermont Northeastern; Isaac Blankenship, Camden Preble Shawnee; Cam Arington, Cin. Deer Park; Kole Huffman, New Lebanon Dixie; Xander Lake, Sabina East Clinton; Austin Miles, Aiden Werner, Georgetown, Chase Allen, Jamestown Greeneview; Brodey Reisinger, Indian Lake; Nolan Theye, Cin. Mariemont; Will Manning, Madeira; Grady Combs, Middletown Madison; Ty Rohrer, Casstown Miami East; Kellen Laird, National Trail; Jaiveon Allen, North College Hill; Jonathan Guevara, Springfield Northeastern; Michael Manuel, Cin. Purcell-Marian; Anrico Lewis, Isaiah Harris, Cin. Riverview East; Devan Willis, Cin. Seven Hills; Amaury Hawes, Dayton Stivers; Braden Keating, New Madison Tri-Village; Ty Fritz, Germantown Valley View; AJ Griesdorn, Drake Ahrens, Versailles; Nick Warren, Connor Berrey, Waynesville; Brevin Louden, West Liberty-Salem; JJ Miller, Williamsburg.

Division IV

First Team

Deonta Booker, Cincinnati College Preparatory Academy, 6’0” Sr., 17.2 ppg, 5.4 apg; Owen Canan, Bradford, 5’8” Jr., 15 ppg, 4.8 apg, 2.6 spg; Brayden Criswell, Cedarville, 6’5” Sr., 15.6 ppg, 7.5 rpg; Collin Dosek, Botkins, 16 ppg, 4.1 apg, 3.1 spg; Frank Latham, St. Bernard-Elmwood Place, 6’3”, Jr., 20.3 ppg, 11.3 rpg; Brayden Monnin, Russia, 6’2” Sr., 11.2 ppg, 3.1 rpg; Parker Penrod, Troy Christian, 5’11” Sr., 18.8 ppg, 3.3 apg; Quinn Peters, Pleasant Hill Newton, 5’11” Sr., 19.5 ppg; Hayden Quinter, Russia, 6’2” Sr., 10.2 ppg, 3 apt, 3 spg; Britain Starks, DePaul Cristo Rey, 6’2” Jr., 20.4 ppg.

Player of the Year: Parker Penrod, Troy Christian

Coach of the Year: Ray Zawadski, Troy Christian

Second Team

Eric Brenner, Pitsburg Franklin-Monroe, 6’3” Jr., 14.8 ppg; Tyler Cross, Cedarville, 6’2” Sr., 12.6 ppg, 7.1 apg; Donovan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 6’5” Sr., 17.5” 9.1 rpg; Reed Platfoot, Jackson Center, 6’6” Jr., 14.3 ppg; Frank Rupnik, Troy Christian, 6’7” Sr., 12 ppg, 6.5 rpg; Benjamin York, Russia, 6’4” Jr., 10.3 ppg.

Third Team

Parker Burke, Xenia Legacy Christian Academy, 5’11”, Sr., 15.3 ppg, 5.1 apg; Damien Dawson, Lockland, 6’0”, Jr., 14.5 ppg, 3.8 spg; Seth Edgerton, Dayton Christian, 6’2” Sr., 11 ppg; Gavin French, Miami Valley Christian Academy, 6’2” Jr., 14.5 ppg; Mason Johnson, Cedarville, 6’4” Sr., 14.6 ppg, 9.4 rpg; Ethan Reichert, Ansonia, 6’2” Sr., 15.4 ppg.

Honorable Mention

Phillip Davie, Wyatt Schlatter, Bellefontaine Calvary Christian; Hudson Hill, Landon Wills, Bradford; Jordan Herzog, Rylyn Paul, Botkins; Jay’Mear Davis, Cincinnati College Preparatory Academy; Britton Miller, Covington; Caleb Tipis, Fayetteville-Perry; Max Mauer, Fort Loramie; EB Fall, Pitsburg Franklin-Monroe; Jacob Thompson, Lucas Hartle Jackson Center, Xenia Legacy Christian Academy; Henry Patterson, Casey Heap, Miami Valley Christian Academy; Devohn Ealy, Ricardo Bradley, Byron Vest, Oyler; Gavin Osborne, Dominik Stotler, Ayden Clary, De Graff Riverside; Felix Francis, Braylon Cordonnier, Russia; Ayden Robinson, Brennan Workman, South Charleston Southeastern; Paul Hope, Aboubacar Soumahoro, Spencer; Keegan Guenther, Springfield Catholic Central; Kane Bailey, Triad; Logan Flory, Lewisburg Tri-County North; Christian Brusman, Troy Christian; Otto Cipolli, Yellow Springs

Girls Division I

Player of the Year: Bryn Martin, Springboro

Coach of the Year: Rob Matula, Mason

First Team: Kailee Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, jr., 12.3 ppg, 2.4 apg; Selena Frost, West Carrollton, 5-7, sr., 17.1 ppg, 5.1 rpg; Mari Gerton, Cincinnati Princeton, 5-8, jr., 21.9 ppg, 3.1 apg, 3.1 spg; Layla Hale, Cincinnati West Clermont, 6-0, so., 16.1 ppg, 5.9 rpg; Kassie Ingram, Kings Mill Kings, 5-11, sr., 20.6 ppg, 6.9 rpg; Bryn Martin, Springboro, 6-1, jr., 20.8 ppg, 4.5 apg, 4.5 rpg; Madison Parrish, Mason, 6-0, jr., 16.8 ppg, 4.0 rpg; Alli Robertson, Harrison, 6-0, jr., 23.0 ppg, 12.1 rpg; Taylor Scohy, Bellbrook, 5-9, sr., 18.0 ppg, 3.5 spg; Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, 5-7, so., 17.0 ppg 6.3 rpg, 4.7 spg.

Second Team: Celina Blount, Liberty Township Lakota East, 6-2, sr., 11.0 ppg, 4.0 bpg; Nyha Chambers, Huber Heights Wayne, 5-7, sr., 12.0 ppg, 5.4 rpg; Kiara Hudgins, Sidney, 5-4, sr., 11.7 ppg, 3.4 spg, 3.1 apg; Peyton Shafer, Goshen, 5-9, sr., 18.9 ppg, 3.9 apg; Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods, 6-1, jr., 16.4 ppg, 9.3 rpg; Aniya Trent, Springboro, 6-3, jr, 9.0 ppg, 7.2 rpg.

Third Team: Olivia Fischer, Mount Orab Western Brown, 5-9, sr., 17.1 ppg, 4.0 rpg; Katie Fox, West Chester Lakota West, 5-10, so., 13.4 ppg, 3.2 apg; Emily Grim, Centerville, 6-0, sr., 11.0 ppg, 6.0 rpg; Alley Haas, Miamisburg, 5-8, sr., 12.0 ppg, 5.0 rpg; Lainie Lipps, Hamilton Ross, 5-4, jr., 17.4 ppg, 3.7 spg; Charlotte Pauling, Beavercreek, 5-10, sr., 10.5 ppg, 5.8 rpg.

Honroable Mention: Lilli Leopard, Beavercreek; Jordan Frantz, Alayna Meyer, Bellbrook; Caroline McDowell, Centerville; Laila Harrison, Grace Pitzer, Cincinnati Mount Notre Dame; Ava Kammerer, Cincinnati Oak Hills; Kali Fortson, Mackenzie Givens, Cincinnati Princeton; Edmyra Sanders, Cincinnati Western Hills; Tatiyana Berry, Tyriana Berry, Cincinnati Withrow; Brooke Haywood; Dayton Chaminade Julienne; Nalayna Cosby, Dayton Ponitz; Brooklyn Kimball, Fairborn; Myka Richardson, Fairfield; Aubrie Huxel, Goshen; Carmen Bosse, Myah Boze, Hamilton Ross; Shelby Piepmeier, Abby Smith, Harrison; Imani Frazier, Huber Heights Wayne; Elise Marchal, Kings Mill Kings; Brooke Asher, Emma Fohl, Liberty Township Lakota East; Braylyn Mattox, Jordan Mueller, Maddie Mueller, Lebanon; Anna Habra, Mason; Jamia Jones, Middletown; Paityn Corthell, Monroe; Bella Houillion, Morrow Little Miami; Alyssa Campbell, Mount Orab Western Brown; Aubrey Fritz, Riverside Stebbins; Jordan Scully, Larkyn Vordemark, Sidney; Chloe Downing, Springboro; Day’veonna Boynton, Milly Portis, Springfield; Rylie Homan, Trenton Edgewood; Kiyah Baker, Troy; Lauren Dady, Natalie Schoenherr, Noel Smith, Vandalia-Butler; Caroline Bayliff, Lily Johnson, West Chester Lakota West; Alaiya Meaux, Xenia.

Girls Division II

Player of the Year: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the Year: Antoine Sain, Dayton Northridge

First Team: Terrah Adams, Cincinnati Woodward, 6-1, Sr., 15.2 ppg, 14.9 rpg; Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian, 6-1, jr., 19.0 ppg, 8.0 rpg, 4.0 apg; Kensie Black, Franklin, 5-7, sr., 16.7 ppg, 7.5 rpg, 4.1 spg; Gracie Cosgrove, Hamilton Badin, 5-9, Jr., 17.0 ppg; Braelyn Even, Hamilton Badin, 5-10, so., 14.0 ppg, 8.0 rpg, 4.6 apg; Kiera Healy, Dayton Carroll, 6-0, so., 14.0 ppg, 8.0 rpg; Ky’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, jr., 13.0 ppg, 4.0 apg; Willow Montag, Cleves Taylor, 5-6, so., 14.5 ppg, 4.2 apg, 4.5 spg; Peyton Mounce, Urbana, 5-10, jr., 22.1 ppg, 11.1 rpg, 4.9 apg; Zhieyah Rolack, Dayton Meadowdale, 5-11, sr., 26.3 ppg, 15.1 rpg.

Second team: Ashley Bowden, Dayton Oakwood, 5-7, jr., 12.2 ppg, 2.8 spg; Alex Dixon, Urbana, 5-7, so., 16.0 ppg, 3.8 apg; Arielle Gee, Cincinnati Woodward, 5-8, jr., 18.3 ppg, 9.6 rpg; Jayah Martin, Dayton Northridge, 6-0, so., 13.2 ppg, 8.0 rpg; Jayda Mosley, Purcell Marian, 5-8, sr., 10.0 ppg; Lila Svendsen, Cincinnati Wyoming, 5-9 jr., 15.2 ppg, 5.5 rpg.

Third team: Janiyah Allen, Cincinnati Aiken, 5-4, jr., 18.9 ppg, 6.2 spg; Miya Nance, Wilmington, 5-5, fr., 13.8 ppg, 3.5 apg; Mia Nienaber, Cincinnati McNicholas, 5-8, jr., 14.5 ppg; Janiyah Middlebrook, Dayton Meadowdale, 5-10, so., 18.6 ppg, 13.5 rpg; Sammy Russell, New Carlisle Tecumseh, 5-9, so., 18.6 ppg, 8.2 rpg; Makayla Williams, Dayton Thurgood Marshall, 5-8, sr., 20.0 ppg, 8.0 rpg.

Honorable mention: Averie Layman, Macy McHenry, Lucy Thompson, Batavia; Tiffany Boop, Lexi Robinson, Quinlan Zedeker, Bellefontaine; Georgia Bates, Mia Stahler, Bellefontaine Benjamin Logan; Alainia Eldridge, Carlisle; JaKyree Robinson, Kaniah Woods, Cincinnati Aiken; Mackenzie Jenkins, Cincinnati Hughes; Ady Kreimer, Jordan Leary, Cincinnati Mercy McAuley; Jordan Wheatley, Cincinnati McNicholas; Samaya Wilkins, McKenzie Jones, Cincinnati Purcell Marian; Nina Calloway, Jalisa Knowles, Cincinnati Shroder; Katherine Rutherford, Cincinnati Wyoming; Hannah Bowman, Hailey Myers, Clarksville Clinton-Massie; Maura Petrovic, Eva Snyder, Dayton Carroll; Javonah Jordan, Dayton Northridge; Evelyn Connor, Caroline Roelle, Dayton Oakwood; Morganne Postell, Samarra Gibson, Dayton Thurgood Marshall; Olivia Orr, Eaton; Rivers Lemke, Germantown Valley View; Megan Lind, Greenville; Ashley Pate, Hamilton Badin; Mackenzie Dixon, Haylee Edwards, Lewistown Indian Lake; Lauren Byrd, Natalee Risner, Springfield Northwestern; Morgan Rohling, St. Bernard Roger Bacon; Zoey Conn, St. Paris Graham; Laney Cleckner, Courtney Post, Tipp City Tippecanoe; Christian Brooks-Moore, Donasia Cummings, Trotwood-Madison; Elle Martin, Wilmington.

Girls Division III

Co-Players of the Year: Maddie Moody, Kettering Alter; Megan Zimmerman, Cincinnati Country Day

Co-Coaches of the Year: Kevin Evans, Casstown Miami East; Tim Gabbard, Waynesville

First Team: Katie Berrey, Waynesville, 5-7, so., 11.7 ppg, 3.3 apg; Sierra Brinson, New Lebanon Dixie, 5-11, sr., 19.5 ppg, 9.9 rpg; Jenna Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 5-6, jr., 16.9 ppg, 6.5 rpg; Maryn Gross, Casstown Miami East, 5-6, sr., 9.9 ppg, 3.6 spg; Maddie Moody, Kettering Alter, 6-0, jr., 17.4 ppg, 8,3 rpg; Riley Smith, Kettering Alter, 6-2, Sr., 14.6 ppg, 5.9 rpg; Maggie Stephenson, Waynesville, 5-7, so., 11.6 ppg, 5.3 spg; Kylie Wells, Middletown Madison, 6-0, sr., 14.1 ppg, 10.8 rpg; Elizabeth Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5-8, sr., 14.9 ppg, 6.1 rpg, 4.1 spg; Megan Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5-8, sr., 19.6 ppg, 8.2 rpg, 4.6 spg.

Second team: Jenna Dirksen, Versailles, 5-9, sr., 9.3 ppg, 4.4 rpg; Alexis Gibbons, Arcanum, 5-11, jr., 12.3 ppg, 4.5 rpg; Ashlee Haupt, Brookville, 5-9, sr., 14.5 ppg, 3.3 spg; Lauren Runyon, Sabina East Clinton, 5-11, sr., 13.4 ppg, 9.0 rpg; Kaylee Williams, Cincinnati Deer Park, 5-6, jr., 14.4 ppg, 10.2 rpg; Ali Winchester, Norwood, 5-4, sr., 17.4 ppg, 3.6 apg.

Third team: Brenna Cobb, Anna, 5-5, sr., 13.8 ppg, 3.6 spg; Whitney Dixon, Cincinnati Madeira, fr., 12.5 ppg, 6.5 rpg; Hannah Mayse, Kettering Alter, 5-8, sr., 7.1 ppg, 4.7 rpg; McKayah Musselman, Casstown Miami East, 6-0, sr., 9.9 ppg, 6.9 rpg; Sarah Riley, Enon Greenon, 5-6, jr., 13.0 ppg, 4.6 apg; Lilly Weaver, West Liberty West Liberty-Salem, 5-6, sr., 11.4 ppg, 4.9 rpg.

Honorable mention: Caroline Long, Arcanum; Emma Yaeger, Batavia Clermont Northeastern; Zoey Sandker, Bethel-Bethel Tate; Kaylee Coyle, Blanchester; Ashleigh Mondello-Garrett, Camden Preble Shawnee; Logan Phillips, Casstown Miami East; Jeriyah Clark, Rodnora Jones, Amor Leath, Cincinnati Gamble Montessori; Zoe Abroms, Alexa Hacker, Cincinnati Madeira; Lindsey Frye, Miller Spreen, Cincinnati Mariemont; Reagan Lacata, Sophie Wiles, Cincinnati Seven Hills; Bobbie Rowland, Ja’Kyra Thompson, Cincinnati Taft; Allie Hundley, Avery Minteer, Enon Greenon; Gabrielle Ernst, Morgan Preston, Georgetown; Emilee Earl, Katie Maier, Houston; Daylee Sandlin, Monet Vest, Jamestown Greeneview; Da’Shai Shepard, Kettering Alter; Isabella Ferriman, Miamisburg Dayton Christian; Emily Webb, Middletown Madison; Mia Hankerson, Brooke Androne, Reading; Kylie Jones, Norwood; Katey Litten, Allison Schwartz, Taylor Wagner, Versailles; Tori See, Emme Greely, Avery Whitaker, Waynesville; Ava Astorino, West Liberty West Liberty-Salem; Ava Berberich, West Milton Milton-Union; Peyton Jones, Ava Watts, Williamsburg.

Girls Division IV

Player of the Year: Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley

Coach of the Year: Michael Paige, Union City Mississinawa Valley

First Team: Maggie Anderson, Covington, 6-0, jr., 13.6 ppg, 6.0 rpg; Bella Black, New Madison Tri-Village, 5-10, sr., 12.9 ppg, 8.3 rpg; Avery Brandewie, Fort Loramie, 5-10, jr., 10.5 ppg, 6.0 rpg; Kynnedi Hager, New Madison Tri-Village, 6-3, so., 13.5 ppg, 9.7 rpg; Victoria Mescher, Fort Loramie, 6-0, jr., 10.5 ppg, 5.3 rpg; Brooke Nelson, South Charleston Southeastern, 5-7, jr., 19.7 ppg, 4.8 rpg; Roni Poling, Russia, 6-0, sr., 13.0 ppg, 10 rpg; Brenna Price, Union City Mississinawa Valley, 5-8, jr., 11.7 ppg, 9.0 rpg; Jordyn Smoot, Springfield Catholic Central, 5-9, sr., 18.3 ppg, 8.9 rpg, 3.9 spg; Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley, 5-4, jr., 15.0 ppg, 7.2 apg, 3.9 spg.

Second team: Reese Hess, Newton, 5-6, sr., 14.0 ppg, 4.0 spg; Summer Hoying, Fort Loramie, 5-11, sr., 9.5 ppg, 5.5 rpg; Jaida McGee, Cincinnati College Prep, 5-0, fr., 18.5 ppg, 3.2 spg; Molly Mossing, Cedarville, 6-0, sr., 16.5 ppg, 6.9 rpg; McKinley Reichert, Jackson Center, 5-10, jr., 14.0 ppg, 7.0 rpg; Ali Solomon, Xenia Legacy Christian, 5-8, jr., 11.5 ppg, 4.5 apg.

Third team: Carlie Besecker, Covington, 5-11, sr., 10.1 ppg, 7.4 rpg; Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, 5-6, so., 13.5 ppg, 4.4 spg; Serena Cyprien, Cincinnati Christian, 5-2, so., 10.3 ppg, 4.5 spg; Sydnee DeLong, New Madison Tri-Village, 5-8, so., 9.7 ppg; Delana Pitts, Botkins, 5-7, jr., 11.1 ppg, 7.6 rpg, 3.2 apg; MacKenzea Townsend, Union City Mississinawa Valley, 6-0, sr., 10.1 ppg, 7.7 rpg.

Honorable mention: London Reichert, Bailey Schmit, Ansonia; Abigail Reinhard, Bellefontaine Calvary Christian; Camdyn Paul, Botkins; Ayden Rodgers, Cedarville; Kaylin Davis Cincinnati Christian; Aundrea Dangerfield, Nyeemah Pickens, Jazmin Tubbs, Daizya White, Cincinnati DePaul Cristo Rey; Jaylah Smith, Cincinnati Lockland; Gracie Anderson, Delaney Murphy, Covington; Ryley Kleemeyer, Fayetteville-Perry; Skyler Albers, Fort Loramie; Addie Beiderman, Presley Reese, Jackson Center; Hannah Webster, Lewisburg Tri-County North; Hannah Henderson, New Paris National Trail; Brooklyn Manning, Ripley ULH; Avery Perk, Emma Saylor, Riverside; Hazel Francis, Russia; Mara O’Leary, Sidney Lehman Catholic; Brooklyn Lavy, Troy Christian; Alayna Allport, Ava Combs, Audrey Stanley, Xenia Legacy Christian.