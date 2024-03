WHS releases third quarter A/B honor roll

Wilmington High School released its A/B honor roll for the third quarter:

Ninth Grade: Brooklyn Adams, Kalynn Allbright, Taryn Allen, Colton Anderson, Micah Armstrong, Kaiden Bach, Alexis Becker, Nyomi Blackburn, Addison Brock, Chante Brown Lopez, Ioan Cioca, Kierra Cole, Kyliee Cole, Lindsey Cook, Devin Cunningham, Melanie Cunningham, Marco Curtis, Elizabeth Davis, Peyton Davis, Trevin Doyle, Mollie Edison, Isabella Ewing, Alexis Fisher, Luciana Garcia, Alyssa Gilbert, Kennedy Goings, Emily Goodwin, Makaelynn Harris, Hunter Holbert, De’Ja Holley, Chelsie Hollon, Aunestie Hudson, Freya Hunter, Layniann Hutchinson, Zander Johnson, Kayleigh Kenyon, Daniel Kier, AJ Kirk, Rayven Latham, Annabelle Maher, Matthew Manson, Addison Martin, Allie Martin, Morgan Mertz, Brylei Mitchell, Jackson Morris, Alexis Murphy, Miya Nance, Gabriella Newkirk, Ryder Pauley, Antony Puz Siquinajay, Brody Reynolds, Isabelle Rhoads, Reagan Rhoads, Samual Roby, Karla Rodriguez Carvajal, Lynn Rogers, Justin Scarberry, Brycen Schott, Carter Shanks, Cooper Short, Stella Short, Isabella Smith, Abby Spradlin, Autumn Spradling, Kolton Spurlock, Mia Stanforth, Lexi Stern, Serenity Stroop, Mia Vangundy, Michaela Welch, Holden Wulff, and Ben Zerguit.

10th Grade: Brycen Allgood, Peyton Allgood, Ceirra Baker, Meiley Black, Haley Blackburn, Emma Brooks, Christian Burley, Lucy Butcher, Veronica Calderone, Kiley Comberger, Brynn Conley, Gavin Coulter, Samarra Crawford, Scarlett Cucculelli, Felicity Cunningham, Zaniah Davis, Tiffany Dawson, Lauren Diels, Maria Emmenegger, Noah Estep, Chase Fickert, Andrew Flangian, Gracie Gerard, Riley Gerber, Giovanni Gonzalez Solis, Kameryn Harris, Keely Hensley, Zahara Horton, Abbie Hubbard, Brealyn Jackson, Hayden Johnson, Luke Johnson, Rhyla Jordan, Lillian Keniston, Kaliana Kennedy, Zoe Klaue, Clayton McClanahan, Hayden Metcalfe, Lucas Miller, Nicolas Morales Morales, Gregory Niederbaumer, Ally Oeder, Jenna Pletcher, Brydin Plymire, Brady Tolliver, Jake Vance, Sara Weller, and Justin Wooten.

11th Grade: Luke Achtermann, Katie Bayless, Duke Beckett, Alexander Bennett, Brianna Bowen, Gracie Bowman, Ashlynn Breedlove, Jase Bryant, Sabrina Campos, Cortney Carr, Skylar Carson, Sofia Castillo, Alayna Channels, Arabella Earley, Mia Ganz, Alexa Guevara, Lauren Harmeling, Reagan Henry, William Hildebrandt, Eli Hildebrant, Eden Hill, Kaleb Hogsett, Layna Holmes, Nicholas Kaufman, McKinley Maia, Dakota Maleszewski, Elle Martin, Haden Mueller, Kensey Parker, Aven Patel, Fiona Powell, Samantha Reynolds, Layla Reynolds, Brylin Ruddle, Jordan Rulon, Paisley Scott, Isaiah Simich, Jake Stephens, Brent Storer, Dominic Storer, Zachary Storer, Mathias Supanz, Aidynn Tippett, Bryce Vilvens, Sophie Wilson, and Colin Wood.

12th Grade: Jayden Applegate, Jose Azurdia Chuta, Jaelynn Barnett, Addison Beckett, Allison Beekman, Riley Bennett, Taliah Billingsley, Nevaeh Blackburn, Maidlyn Brausch, Mikey Brown, Brynn Bryant, Colt Byrd, Carley Calvin, Tommaso Campagnolo, Levi Cochran, Noah Conarroe, Kathryn Curry, Jon Custis, Lilly Davison, Ashley Delph, Caydn Denniston, Bailee Drake, Skyla Edwards, Blake Gregory, Regan Harris, Anthony Hatten, Josie Heys, Kaden Kennedy, Lyla Kirk, Khoi Le, Lindsay Lydy, Oliver McDermott, PJ McKnight, Keiana Murdock, Izabella Myburgh, Angy Pais Becher, Peyton Pence, Cristian Perez, Bryson Platt, Trenton Powers, Trey Reed, Danielle Riley, Haley Schneder, Hannah Scott, Logan Shumaker, Addyson Smith, Kelsey Spradlin, Christopher Stewart,Michael Stone, Wilson Sylvestre, Makenna Tolliver, Taija Walker, Conner Walters, Shamya Wilson, Hunter Wood, and Preston Zeigler.