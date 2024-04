Tolliver, Ramsey win; WHS 5th, CM 6th at LM meet

MORROW — Wilmington was fifth and Clinton-Massie sixth Thursday at the Little Miami Invitational girls track and field meet at LMHS.

Wilmington’s Makenna Tolliver won the triple jump (30-3.5) and Clinton-Massie’s Kaylee Ramsey won the pole vault (10-0).

SUMMARY

April 25, 2024

Little Miami Invitational

TEAM SCORES: Little Miami, Madeira, St Ursula, Bellbrook, Wilmington, Clinton-Massie, West Carrollton, Kings, Little Miami B, Little Miami C

4×800 RELAY: St Ursula 10:01.09; Bellbrook 10:24.25; Madeira 10:36.19; Little Miami 10:42.54; Kings 11:27.48; Clinton-Massie 11:48.43; Wilmington 11;55.23; West Carrollton 12:22.37

100 HURDLES: Rose (LM) 17.19; Cimpello (Mad) 17.46; Madison Schuster (WIL) 17.59; Kaylee Ramsey (CM) 18:25; Hollis (Bbrk) 18.34; Mills (WC) 18.5; Riley Blom (CM) 18.67; Taliah Billingsley (WIL) 18.85

100 DASH: Goins (LM) 12.32; Momper (Mad) 12.56; Thompson-Carson (WC) 12.88; Reisman (SUA) 13.35; Jackson (SUA) 13.51; Morsch (LM) 13.52; Foster (WC) 13.54; Hildebrand (Bbrk) 13.67

4×200 RELAY: West Carrollton 1:50.53; Madeira 1:53.32; Clinton-Massie (Olivia Carpenter, Rosie Hall, Morgan Riggers, Madi Bayless) 1:56.31; St Ursula 1:56.54; Bellbrook 1:56.93; Wilmington 1:57.37; Kings 1:58.98; Little Miami 1:59.56

1600 RUN: Barron (SUA) 5:36.01; France (LM) 5:38.72; Madilyn Brausch (WIL) 5:42.1; Brown (LM) 5:43.78; Dalton (Bbrk) 5:53.48; Brunswick (SUA) 5:57.27; Jillian Arledge (CM) 6:02.48

4×100 RELAY: Madeira 52.16; St Ursula 52.9; Clinton-Massie (Olivia Carpenter, Rosie Hall, Morgan Riggers, Madi Bayless) 54.49; Wilmington 54.57; Kings 54.67; Little Miami 55.78; Bellbrook 56.53; Little Miami C 60.87

400 DASH: Dews (LM) 59.52; LeRoy (Mad) 60.61; Hamstra (Mad) 62.1; Dagnall (Bbrk) 64.91; Rohmiller (SUA) 65.83; Armentano (LM) 66.67; Esterkamp (SUA) 66.72; Hailey Myers (CM) 66.78

300 HURDLES: Rose (LM) 50.15; Kaylee Ramsey (CM) 5218; Cimpello (Mad) 52.3; Mills (WC) 52.46; Wright (WC) 53.76; Mano (Mad) 53.8; Gerbic (Bbrk) 53.87; Madison Schuster (WIL) 54.22

800 RUN: Staarman (SUA) 2:29.16; Brown (LM) 2:29.5; Garza (Mad) 2:34.38; Tierney (SUA) 2:35.27; Marketos (Kings) 2:37.54; Madilyn Brausch (WIL) 2:40.88; Stephens (Bbrk) 2:41.6; Hailey Myers (CM) 2:43.46

200 DASH: Goins (LM) 25.53; Momper (Mad) 25.82; Wilson (LM) 26.86; Hartke (K) 27.32; Rush (SUA) 27.34; O’Cull (Mad) 28.43; Dagnall (Bbrk) 28.85; Alexa Rich (WIL) 29.06

3200 RUN: High (Bbrk) 11:43.74; Smith (SUA) 11:49.41; Evans (LM) 11:50.44; Marketos (K) 11:51.11; Madilyn Brausch (WIL) 12:20.56; Cornelius (LM) 12:37.22; Varvel (Bbrk) 12:59.37; Campos (SUA) 13:07.16

4×400 RELAY: Little Miami 4:10.44; West Carrollton 4:17.35; Madeira 4:23.69; SUA 4:25; Bellbrook 4:30.44; Clinton-Massie 4:37.31; Little Miami 4:40.89; Wilmington 4:47.52

SHOT PUT: Davenport (Mad) 36-10; Ili (LM) 34-3.5; Taija Walker (WIL) 30-10.5; Rane (Made) 29-9; Atchison (Bbrk) 28-10.5; Azlynn Green (CM) 28-2.5; Grigsby (WC) 27-8.5; Ketterer (LM) 27-5.5

DISCUS: Rane (Mad) 129-0; Ili (LM) 99-5; Dreischarf (Bbrk) 95-5; Davenport (Mad) 94-5; Aidynne Tippett (WIL) 93-7; Warner (Bbrk) 88-6; Soto-Rivera (LM) 86-10; Paige Oberweiser (CM) 86-7

LONG JUMP: Dews (LM) 17-1; Daley (Mad) 15-9.5; Morsch (LM) 15-8.5; Angelica Pais Becher (WIL) 15-0; Frost (WC) 14-10.25; Jackson (SUA) 14-7.5; Bodley (Mad) 14-6; Barrios (Bbrk) 13-10.75

HIGH JUMP: Wolverton (Bbrk) 4-11; Frost (WC) 4-9; Madison Schuster (WIL) 4-9; Fisher (SUA) 4-9; Walter (LM) 4-9; Pittman (WC) 4-7; Angelica Pais Becher (WIL) 4-7; Julia Reardon (CM) 4-5

POLE VAULT: Kaylee Ramsey (CM) 10-0; Johannesmeyer (SUA) 9-6; Makenna Tolliver (WIL) 9-0; Bryn Tippett (WIL) 8-6; Barrett (K) 8-6; Williamson (WC) 8-0; Varvel (Bbrk) 7-0; Nevels (WC) 7-0

TRIPLE JUMP: Makenna Tolliver (WIL) 30-3.5; Bella Shivler (CM) 29-0; Morsch (LM) 28-8.5

THROWER 4×100 RELAY: Little Miami 59.17; Clinton-Massie (Ellie Smith, Paige Oberweiser, Azlynn Green, Riley Blom) 62.28; West Carrollton 62.55; Kings 63.06; St Ursula 64.8; Bellbrook 66.31; Wilmington 66.76