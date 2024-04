Wilson wins 4, Falcons runnersup at LM boys meet

MORROW — Clinton-Massie’s Cale Wilson continued his torrid late-season run Thursday at the Little Miami Invitational boys track and field meet.

Wilson won the long jump, triple jump, 200-meter dash and 400-meter dash.

As a team, the Falcons were runnersup in the final team standings. Wilmington finished fifth overall.

SUMMARY

April 25, 2024

Little Miami Invitational

TEAM SCORES: Little Miami, Clinton-Massie, Bellbrook, West Carrollton, Wilmington, Kings, Madeira, Little Miami B, MVCA, Little Miami C, Bellbrook B

4×800 RELAY: Little Miami 8:24.04; West Carrollton 8:59.43; Little Miami B 9:02.55; Wilmington 9:10.4; Kings 9:20.65; Bellbrook 9:46.26; Madeira 10:08.57; Little Miami C 10:13.72

110 HURDLES: Baker (K) 16.65; Jude Leahy (CM) 16.89; Cunningham (LM) 16.93; Miles Theetge (CM) 17.34; Lefeld (Bk) 17.49; Moberly (Mad) 18.01; Dozier (LM) 18.24; Cherry (LM) 18.51

100 DASH: Johnson (K) 11.29; Foster (WC) 11.51; Young (LM) 11.55; Thiele (Mad) 11.6; Elijah Stewart (WIL) 11.68; Jackson (WC) 11.75; Thornton (LM) 11.76; Blake Turner (WIL) 11.79

4×200 RELAY: West Carrollton 1:35.05; Kings 1:36.82; Wilmington 1:37.23; Madeira 1:37.34; Little Miami 1:37.8; Little Miami C 1:38.16; Bellbrook 1:a39.63; Little Miami B 1:41.62

1600 RUN: Fromm (Bk) 4:44.01; Gomez (LM) 4:44.09; Wetzel (Mad) 4:44.63; Sten (MVCA) 4:48.33; Willard (LM) 4:50.03; Thomas (K) 4:54.21; Evans (LM) 4:57.22; Towle (WC) 4:58.18

4×100 RELAY: West Carrollton 45.25; Little Miami 46.11; Wilmington 47.07; Kings 47.08; Bellbrook 47.86; Clinton-Massie (48.25); MVCA 49.58; Madeira 50.31

400 DASH: Cale Wilson (CM) 52.18; Foster (WC) 53.12) Krentscher (LM) 53.27; Greenewood (LM) 53.31; Henley (Bk) 53.34; Pittman (Bk) 55.33; Frazee (LM) 55.35; Conner Walters (WIL) 55.74

300 HURDLES: Cunningham (LM) 42.5; Miles Theetge (CM) 43.84; Cherry (LM) 43.96; Moberly (Mad) 45.01; Lefeld (Bk) 45.61; Buehler (K) 45.69; Baker (K) 45.85; Hamilton (Bk) 45.96

800 RUN: Castillo (LM) 2:04.65; Wojnicz (LM) 2:06.79; Reynolds (LM) 2:07.1; Roberson (LM) 2:09.59; Preston Zeigler (WIL) 2:12.81; Towle (WC) 2:13.63; Addino (Mad) 2:14.53; Wetzel (Mad) 2:14.95

200 DASH: Cale Wilson (CM) 22.97; Young (LM) 23.6; Davis (WC) 23.83; Momper (Mad) 23.92; Lyons (LM) 24.25; Lynn (Mad) 24.52; Jackson (WC) 24.62; Elijah Stewart (WIL) 24.66

3200 RUN: Zegarski (LM) 9:47.47; Reynolds (LM) 9:47.73; Sten (MVCA) 10:36.22; Gausman (LM) 10:38.28; Baird (Mad) 10:39.25; Giller (K) 10:46.49; Spears (LM) 10:50.07; Chapman (K) 10:51.05

4×400 RELAY: Little Miami 3:39.0; Madeira 3:40.32; Bellbrook 3:47.74; West Carrollton 3:48.45; Wilmington 3:48.63; Little Miami B 3:50.14; Little Miami C 3:54.365

SHOT PUT: Hicks (LM) 44-1.5; Brighton Rodman (CM) 41-2; Dowden (LM) 40-5; William Hildebrandt (WIL) 39-7; Ingram (WC) 39-0; Jesse Keith (WIL) 38-4; Thomas (K) 37-2.5; Jones (LM) 34-8

DISCUS: Hicks (LM) 135-3; Allen (LM) 128-3; William Hildebrandt (WIL) 127-9; Brandon Moritz (CM) 127-0; Miller (LM) 123-2; Paul (Bk) 119-4; Warren (Bk) 119-4; Jesse Keith (WIL) 110-9

LONG JUMP: Dews (LM) 17-1; Daley (Mad) 15-9.5; Morsch (LM) 15-8.5; Angelica Pais Becher (WIL) 15-0; Frost (WC) 14-10.25; Jackson (SUA) 14-7.5; Bodley (Mad) 14-6; Barrios (Bk) 13-10.75

HIGH JUMP: Cale Wilson (CM) 21-2; Miles Theetge (CM) 20-2; Lyons (LM) 20-0.25; O’Neill (LM) 18-5.5; Stevie Rickman (WIL) 18-3.75; Caswell (Bk) 17-11.5; Peters (Bk) 17-10.5; Basye (K) 17-7.5

POLE VAULT: Dalton (LM) 11-6; Kundu (Bk) 11-6; Cotter (WC) 11-0; Stevens (K) 10-6; Flanagan (Bk) 9-6; Slagley (Bk) 9-6; Jason Flint (CM) 9-0; Jensvold (WC) 9-0

TRIPLE JUMP: Cale Wilson (CM) 42-5; Peters (Bk) 38-5; Cunningham (LM) 38-5; Stevie Rickman (WIL) 36-10; Jude Leahy (CM) 36-4.75; Wolverton (Bk) 36-3; O’Neill (LM) 36-1.5; Zane Smith (WIL) 35-2

4×1600 RELAY: Little Miami 18:41.15; Madeira 20:05.16; LIttle Miami B 20:25.76; Bellbrook 20:44.5; Kings 21:14.73; Little Miami C 21:43.31; West Carrollton 22:55.57

THROWER 4×100 RELAY: Little Miami 49.41; Bellbrook 50.24; Kings 50.76; Madeira 52.08; Clinton-Massie 54.49; Wilmington 55.24; West Carrollton 55.73