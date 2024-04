Borror track, field tops among county at SBAAC JH meet

Rodger O. Borror girls track and field members Autumn Byrd and Ansley Seeger (right) cheer on Elliot Connaroe (with baton) along with teammate Kella Smith (left) during a meet recently. (Jason King Photo)

BATAVIA — Wilmington’s Rodger O. Borror girls track and field team was fourth and the boys fifth Monday in the SBAAC Junior High School Track and Field Championships at Batavia High School.

On the boys side, Ashton King won two events for the Borror Hurricane — the 110-meter hurdles and the 200-meter hurdles.

Borror’s Autumn Byrd won the 100-meter hurdles. Also, the Borror 4×200-meter relay hit the line first for the only other win by the county.

SUMMARY

April 29, 2024

@Batavia High School

SBAAC Junior High School

Track and Field Championships

Boys Results

TEAM SCORES: (1) Batavia 149; (5) Rodger O. Borror 45; (8) Clinton-Massie 38; (9) Blanchester 31; (12) East Clinton 11

4×800 RELAY: (1) Batavia 9:13.67; (6) Clinton-Massie 10:50.62

110 HURDLES: (1) Ashton King (ROB) 17.73; (3) Gus Woodrum (CM) 18.63; (8) Ayden South (Blan) 20.16; (13) John Bean (ROB) 20.88 (18) Kolton Ellis (CM) 24.65

100 DASH: (1) Gavin West (Bat) 12.28; (2) Rodney Goings Jr (ROB) 12.55; (3) Drew Davenport (Blan) 12.58; (8) Jude Belle Cotes (ROB) 13.06; (18) Jonathan Cunningham (EC) 14.16; (19) Colt Jamison (EC) 14.27; (20) Gavin Ryan (CM) 14.49; (22) Colton Converse (CM) 14.77

4×200 RELAY: (1) Goshen 1:44.48; (5) Clinton-Massie (1:50.17); (8) Rodger O Borror 1:55.79; (11) East Clinton 2:04.03

1600 RUN: (1) Levi Sorg (Bat) 5:00.1; (8) Landon Abt (Blan) 5:42.3; (12) James Toller (CM) 6:01.05; (13) Jayden Barnes (Blan) 6:01.29; (14) Landon Davis (ROB) 6:05.15; (18) Cayden Patton (CM) 6:48.53; (19) Kyson Michael (EC) 6:59.7

4×100 RELAY: (1) Goshen 51.32; (2) Clinton-Massie 51.56; (7) East Clinton 55.91; (9) Blanchester 68.47

400 DASH: (1) Gavin West (Bat) 55.76; (4) Drew Davenport (Blan) 57.69; (8) Jude Belle Cotes (ROB) 60.71; (11) Richard Maple III (ROB) 61.88; (15) Hunter Lance (CM) 65.84; (17) Sie Paytes (CM) 66.32; (19) Leo Etgen (EC) 69.41; (23) Jeremiah White (Blan) 73.75; (25) Wayne Ross (EC) 82.25

200 HURDLES: (1) Ashton King (ROB) 28.28; (3) Ayden South (Blan) 29.88; (6) Gus Woodrum (CM) 30.66; (16) Billy Skinner III (ROB) 36.47; (17) Kolton Ellis (CM) 37.96

800 RUN: (1) Trinden Booker (Gos) 2:11.31; (9) William Lawson (CM) 2:35.97; (11) Landon Abt (Blan) 2:39.19; (16) Jaxon Kemplin (CM) 2:50.06; (17) Jayden Barnes (Blan) 2:53.47; (18) Zak Simmons (EC) 2:57.71; (19) Let Etgen (EC) 2:59.05; (24) Jackson Wisecup (ROB) 3:10.88

200 DASH: (1) Gavin West (Bat) 25.04; (2) Drew Davenport (Blan) 25.65; (4) Rodney Goings Jr (ROB) 26.27; (9) Ayden South (Blan) 27.16; (12) Bli Kretchek (ROB) 27.65; (14) Sie Paytes (CM) 29.03; (20) Gavin Ryan (CM) 30.77; (22) Jonathan Cunningham (EC) 32.84; (23) Wayne Ross (EC) 34.54

4×400 RELAY: (1) Batavia 3:58.46; (4) Clinton-Massie 4:21.45; (5) Rodger O. Borror 4:22.06

SHOT PUT: (1) Jackson McClain (Gos) 39-10; (7) Brady Gray (CM) 34-6; (9) Nick Clark (ROB) 33-7; (11) Ayden Motsinger (CM) 32-6; (17) Collin Abbitt (ROB) 26-0; (19) Eli Rice (Blan) 25-4; (20) Cooper Dameron (Blan) 25-2; (21) Kamdyn Hooley (EC) 24-10; (23) Austin Singer (EC) 23-5.5

DISCUS: (1) Jackson McClain (Gos) 129-3; (4) Brady Gray (CM) 113-4; (7) Colt Jamison (EC) 101-6; (10) Jace Horner (CM) 87-2; (11) Carsten Luckett (ROB) 85-9; (16) Brady Young (ROB) 72-3.5; (20) Austin Singer (EC) 65-9.5; (22) Christian Miller (Blan) 57-11; (23) Davis Thomas Jr (Blan) 56-9.5

LONG JUMP: (1) Zander Fishback (CNE) 17-1.5; (4) Rodney Goings Jr (ROB) 16-9.5; (7) Liam Glass (EC) 16-5.5; (17) Easton Wilson (CM) 13-11.5; (18) Kyson Michael (EC) 12-3; (20) Fischer Lance (CM) 11-9

HIGH JUMP: (1) Ian Shinkle (Bat) 5-2; (4) Liam Glass (EC) 5-0; (7) Connor Smith (CM) 5-0; (11) Jude Belle Cotes (ROB) 4-6; (11) Wyatt Kothman (CM) 4-6

POLE VAULT: (1) James Vail (NR) 10-6; (5) Landon Abt (Blan) 8-0; (9) Jasper Jones (ROB) 7-0

–

Girls Results

TEAM SCORES: (1) Batavia 113.5; (4) Rodger O. Borror 72; (6) Clinton-Massie 41; (8) Blanchester 36; (11) East Clinton 12

4×800 RELAY: (1) Goshen 11:06.31; (6) Rodger O. Borror 12:16.1

100 HURDLES: (1) Autumn Byrd (ROB) 17.0; (3) Addison Elam (Blan) 17.86; (4) Makenna Bennington (CM) 18.36; (7) Stella Woodrum (CM) 19.66; (11) Gabrielle Wilson (ROB) 20.5; (19) Szofia Roush (Blan) 24.87

100 DASH: (1) Abigail Hughbanks (Bat) 13.71; (5) Madden McAllister (ROB) 14.26; (6) Selena Gaskin (ROB) 14.33; (16) Kalli Jodrey (CM) 15.56; (17) Myla Spurlock (EC) 15.82; (18) Sarah Russell (CM) 15.94; (19) Janet Crowe (Blan) 16.25; (20) Graelyn Boggs (EC) 16.48

4×200 RELAY: (1) Rodger O. Borror 1:57.5; (3) Clinton-Massie 2:01.56; (6) East Clinton 2:03.05

1600 RUN: (1) Allie Tolle (Geo) 5:22.34; (7) Reece Ledford (Blan) 6:09.73; (11) Josey King (ROB) 6:31.07; (12) Kella Smith (ROB) 6:38.31; (13) Lylah Corbin (CM) 6:40.48; (18) Haley Zeller (CM) 7:10.27

4×100 RELAY: (1) Batavia 53.57; (2) Rodger O. Borror 56.03; (6) Clinton-Massie 59.42

400 DASH: (1) Makinley Fishback (CNE) 66.73; (5) Elliot Conarroe (ROB) 69.23; (6) Ansley Seeger (ROB) 69.32; (14) Alyssa Michael (EC) 71.7; (15) Karlee Williams (Blan) 72.3; (19) Maci Bowman (CM) 77.36; (20) Bia Burton (CM) 68.53; (22) Alayna Fisher (EC) 80.05

200 HURDLES: (1) Abigail Hughbanks (Bat) 31.01; (3) Autumn Byrd (ROB) 31.66; (5) Addison Elam (Blan) 32.31; (7) Makenna Bennington (CM) 33.55; (12) Stella Woodrum (CM) 36.87; (15) Carlie Panetta (Blan) 37.21

800 RUN: (1) Allie Tolle (Geo) 2:30.86; (7) Kynlei Cramton (ROB) 2:44.1; (11) Reece Ledford (Blan) 2:58.68; (13) Josey King (ROB) 3:03.13; (18) Lylah Corbin (CM) 3:10.72; (20) Haley Zeller (CM) 3:20.53

200 DASH: (1) Savannah Chun (Gos) 28.85; (3) Molly Barnes (Blan) 29.27; (6) Ansley Seeger (ROB) 30.49; (8) Selena Gaskin (ROB) 30.82; (10) Isabella Ashley (CM) 31.2; (14) Ariel Owens (Blan) 31.88; (18) Ava Davis (CM) 32.7; (19) Zoey Seiter (EC) 33.26

4×400 RELAY: (1) Batavia 4:46.58; (4) Clinton-Massie 4:54.75; (5) Rodger O. Borror 4:57.3; (9) Blanchester 5:15.69

SHOT PUT: (1) Lydia Johnson (Geo) 31-8.5; (3) Hayden Shumaker (CM) 29-6.5; (4) Tatum Strange (Blan) 29-6; (10) Ava Wall (ROB) 26-0; (13) Grace Willis (Blan) 24-5.5; (14) Ava Crombie (CM) 24-2; (16) Caydence Kempton (EC) 22-5; (22) Cecilla Hackney (ROB) 20-11

DISCUS: (1) Addison Fishback (CNE) 89-7; (3) Hayden Shumaker (CM) 77-2; (6) Kailey Wax (CM) 69-7.5; (12) Tatum Strange (Blan) 60-3.5; (13) Ava Wall (ROB) 60-2.5; (20) Grace Willis (Blan) 44-5.5; (21) Cecilla Hackney (ROB) 43-4.5; (24) Caydence Kempton (EC) 39-4.5; (26) Alayna Fisher (EC) 38-2

LONG JUMP: (1) Shylah Day (MO) 15-3.5 (3) Alysse Stewart (ROB) 14-4; (4) Molly Barnes (Blan) 14-3.5; (6) Isabella Ashley (CM) 14-1.5; (10) Molly Grant (CM) 12-7; (14) Autumn Byrd (ROB) 12-2; (15) Karlee Williams (Blan) 12-1.5; (17) Ezabella Robinson (EC) 11-10.5; (19) Lainey Haas (EC) 11-8

HIGH JUMP: (1) Christina Waters (MO) 4-9; (4) Lainey Haas (EC) 4-2; (4) Ezabella Robinson (EC) 4-2; (10) Gwenyth Foust (CM) 4-0; (11) Macie Bowman (ECM 3-10; (11) Kella Smith (ROB) 3-10 (22) Samantha Chapple (ROB) 3-6

POLE VAULT: (1) Gigi Soward (NR) 7-0; (2) Carlie Panetta (Blan) 7-0; (4) Haylee Ilg (ROB) 6-6